Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde bulunan bir mekanda sahne alan ünlü sanatçı Nejat Alp, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
İHA'da yer alan habere göre, sevilen şarkılarını seslendiren Alp hem güldürdü hem eğlendirdi. 46 yıldır müzik piyasasında bulunan ve 86 albüm çıkaran Alp, yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kaldı. Mekana akın eden hayranları, Alp ile bol bol fotoğraf çektirdi.
Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nejat Alp, Beyazıt Öztürk'ün programına geçtiğimiz haftalarda fantezi müziğin üç usta ismi Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam'ın davet edildiğini ancak kendisinin unutulduğunu savundu.
Kendisinin unutulmasına kızdığını belirten Alp, "Arkadaşlarımın, dostlarımın programa çıkmasına bozulmadım. Onların hepsi benim kardeşim. Hatta çoğunu ben piyasaya sürdüm diyebilirim. O Programda ben aklına gelmemişim, o program sahibi arkadaşın. Beni çağırmadı ama o hafta parçamı kullanarak parodi yaptı.
Benim şarkılarımı kullanmasına rağmen ben aklına gelmemişim. Bana bir daha telefon dahi açsa o programa gitmem. Bir daha ömür boyu onun yanına dahi gitmem. Artık tanımıyorum öyle birisini, benim 'Arkadaşım' adlı parçamla 16 hafta boyunca parodi yapıyorsunuz. Tavernacıları programınıza çağırırken ben aklınıza gelmiyorum. Böyle bir şey yok, Böyle programcılık yapılmaz" dedi.