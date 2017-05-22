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Yeni bir albüm çıkarıyorum. Sırf Türk sanat müziği olan 'Bodrum'da Sohbet' adlı. Bahçede oturduğumuz sırada okuduğumuz bir Türk sanat müziği albümü. Birde bu Bodrum şarkısının olduğu albüm. 2 ayrı albüm çıkaracağız. Artık devir öyle bir hal aldı ki. Bazen çok üzüldüğüm bile oluyor. Hakikaten şarkıcı olmayan arkadaşlar var. Ama onların hiçbirini suçlamıyorum. Onları oralara getirenlerde kabahat. Hepsi de kötü değil içerisinde iyileri de var. Onları ben de dinliyorum hayranlıkla ama yüze 75'i bu işi dünyada son yapacak insanlar.