Dönerse Senindir
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Murat Boz'un rol aldığı 'Dönerse Senindir' filmi için karar çıktı

23 Mayıs 2017 Salı, 12:20:20 Güncelleme: 12:23:58

Yönetmenliğini Erol Özlevi'nin, senaristliğini Gizem Elçi ve Oğulcan Türe'nin, yapımcılığını ise TAFF Pictures'ın üstlendiği 'Dönerse Senindir' filmi hakkında, bir sendikanın avukatları tarafından savcılığa başvurulmuştu. Sendika; filmde hemşirelik mesleğine yönelik incitici ve onur kırıcı müstehcen sahneler bulunduğunu savunarak filmin başrol oyuncusu Murat Boz ile yapımcı, yönetmen ve senaristinin cezalandırılmasını istemişti.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: 'Söz konusu filmle alakalı, basına servis edilen fotoğraflarda kullanılan hemşire karakterleri; kıyafetleri, hal ve hareketleriyle başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını alçaltıcı unsurlar taşımakta, toplumda sağlık çalışanlarına karşı yanlış bir kanı oluşmasına sebebiyet vererek; sağlık çalışanları rencide edilmiştir.'

MURAT BOZ İFADE VERDİ

Savcılık, şikayetin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturmada; Murat Boz ile filmin yapımcısı, yönetmeni ve senaristinin ifadesine başvuruldu. Boz ifadesinde; filmin Kültür Bakanlığı tarafından tescil edildiğini, filmde iddia edildiği gibi müstehcenlik olmadığını ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik hakaret kastının bulunmadığını söyledi.

Olayla ilgili filmin yönetmeni Erol Özlevi ve senarist Oğulcan Türe de ifade verdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sonunda, filmde aşağılayıcı bir nitelik bulunmadığı ve filmdeki hakaretlerin soyut iddialar olduğu belirlendi. Savcılık, soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

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