İbrahim Toraman, Eylem Toraman
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İbrahim Toraman'ın eşi Eylem Toraman'ın şoke eden görüntüsü

23 Mayıs 2017 Salı, 12:30:41 Güncelleme: 12:45:11

Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Eylem Toraman, daha önce hakaret etmek suçundan ceza aldığı bakıcı Y.Ç ile tekrar karakolluk oldu. Milliyet'in haberine göre, Eylem Toraman hakkında soruşturma başlatıldı. Eylem Toraman, kendi lehine tanıklık yapmayı kabul etmeyen yardımcısına hakaret ettiği için yargılandığı davada 11 Nisan'da 200 gün karşılığı 4 bin lira hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eylem Toraman'ın 14 Mayıs'ta kendisine saldırı girişiminde bulunmasına dair güvenlik kamerası kayıtlarını polise veren Y.Ç şikâyetçi oldu. Eylem Toraman hakkında soruşturma başlatıldı.

ANNESİNİ SÜRÜKLEDİ

Soruşturma dosyasına göre boşanma sürecinde olduğu eşi Eylem Toraman'dan görmek için çocuğunu alan İbrahim Toraman gün sonunda çocuğu teslim etmek için bakıcısıyla birlikte Eylem Toraman'ın oturduğu siteye geldi. Çocuk bakıcıyla beklerken, Eylem Toraman aracıyla geldi ve aracından indikten sonra daha önceden davalık olduğu ve hakaret etmekten dolayı ceza aldığı bakıcı Y.Ç'yi gördü. 'Senin çocuğumun yanında ne işin var?' diyerek Y.Ç'nin üzerine yürüdü. Bu sırada Y.Ç uzaklaşmaya çalışırken araya Eylem Toraman'ın annesi Ülkü Yıldız ve sitenin güvenlik görevlisi girdi. Y.Ç'nin peşine koşan Eylem Toraman'ı engellemek isteyen annesi yere düştü. Daha sonra olay yerine İbrahim Toraman'ın gelmesiyle Eylem Toraman çocuğunu alarak evine gitti. Bütün bu olaylar yaşanırken küçük çocuk da bisikletinin üzerinde olan biteni izliyordu.

DAVALIK OLMUŞLARDI

Bakıcı Y.Ç, Çengelköy Karakolu'na giderek Eylem Toraman'dan şikâyetçi oldu. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini de delil olarak sundu. Y.Ç ifadesinde "'Seni öldüreceğim' diyerek beni tehdit etti. Sürekli bana küfür ediyordu" diyerek Eylem Toraman'dan korunmasını talep etti. Eylem Toraman, kendi lehine tanıklık yapmayı kabul etmeyen yardımcısına hakaret ettiği için yargılandığı davada 11 Nisan'da 200 gün karşılığı 4 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

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