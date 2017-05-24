Tiyatro sanatçısı Ayten Gökçer (77) felç geçirdi.

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Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, annesinin sağlık durumuyla ilgili, "Annem hastaneden taburcu oldu, Allah'a şükür gayet iyiye gidiyor ama fizik tedaviye devam edecek. Rahatsızlığının ne zaman ve nasıl nüksettiğinden ziyade; bizim için de, sizin için de sağlık durumunun iyiye gitmesi daha önemli... Çocuklarımın yani torunlarının duruma üzülmemesi için basın açıklaması yaparak bu durumu duyurmak istemedik. Merak etmeyin, şu an iyi" dedi.