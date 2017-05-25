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Alişan, Eda Erol'u yakın arkadaşı Çağla Şıkel'le tanıştırdı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:12:23

  • 1 Alişan, Eda Erol'u yakın arkadaşı Çağla Şıkel'le tanıştırdı
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    Evlilik hazırlığındaki Alişan ve Eda Erol, önceki akşam Etiler'de basına ilk kez birlikte poz verdi.

  • 2 Alişan, Eda Erol'u yakın arkadaşı Çağla Şıkel'le tanıştırdı
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    BAYRAMDAN SONRA İSTEMEYE GİDECEĞİZ

    Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 1 yıl içinde evleneceği yönünde söz verdiği hatırlatılan Alişan, şöyle dedi: “Verdiğim sözü tuttum. Son 15 gün kala Allah Eda’yı karşıma çıkardı. Bayramdan sonra istemeye gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın bana sözü var. Nikah şahidimiz olacak.”

  • 3 Alişan, Eda Erol'u yakın arkadaşı Çağla Şıkel'le tanıştırdı
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    ALİŞAN TANIŞTIRDI 

    Şarkıcı Alişan geride bıraktığımız akşam da sevgilisi Eda’yı yakın dostu Çağla Şıkel ile tanıştırdı. O anları fotoğraflayan Alişan sosyal medya paylaşımına: “Çok şükür tanıştılar. Bir tarafta canım gudum öbür yanımda canım aşkım. İkisi de oğlak dikkat” notunu düştü.

  • 4 Alişan, Eda Erol'u yakın arkadaşı Çağla Şıkel'le tanıştırdı
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  • 5 Alişan, Eda Erol'u yakın arkadaşı Çağla Şıkel'le tanıştırdı
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    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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