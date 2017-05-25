Evlilik hazırlığındaki Alişan ve Eda Erol, önceki akşam Etiler'de basına ilk kez birlikte poz verdi.
BAYRAMDAN SONRA İSTEMEYE GİDECEĞİZ
Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 1 yıl içinde evleneceği yönünde söz verdiği hatırlatılan Alişan, şöyle dedi: “Verdiğim sözü tuttum. Son 15 gün kala Allah Eda’yı karşıma çıkardı. Bayramdan sonra istemeye gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın bana sözü var. Nikah şahidimiz olacak.”
ALİŞAN TANIŞTIRDI
Şarkıcı Alişan geride bıraktığımız akşam da sevgilisi Eda’yı yakın dostu Çağla Şıkel ile tanıştırdı. O anları fotoğraflayan Alişan sosyal medya paylaşımına: “Çok şükür tanıştılar. Bir tarafta canım gudum öbür yanımda canım aşkım. İkisi de oğlak dikkat” notunu düştü.