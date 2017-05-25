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ALİŞAN TANIŞTIRDI

Şarkıcı Alişan geride bıraktığımız akşam da sevgilisi Eda’yı yakın dostu Çağla Şıkel ile tanıştırdı. O anları fotoğraflayan Alişan sosyal medya paylaşımına: “Çok şükür tanıştılar. Bir tarafta canım gudum öbür yanımda canım aşkım. İkisi de oğlak dikkat” notunu düştü.