FİSKOS

Deniz Seki'ye kötü haber

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:22:18

  • 1 Deniz Seki'ye kötü haber
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    Kesinleşen cezasının toplam 3,5 yılını hapiste geçiren, kalan 1 yılında ise denetimli serbestlikten yararlanan sanatçı Deniz Seki, büyük bir heyecan yaşıyor.

  • 2 Deniz Seki'ye kötü haber
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    5 Haziran akşamı tahliye olmaya hazırlanan Seki, basın toplantısı düzenleyecek. İkinci kez girdiği hapishaneden bu kez daha da güçlenerek çıkmaya hazırlanan Deniz Seki’yi maddi anlamda ise pek de hoş bir tablo karşılamayacak.

  • 3 Deniz Seki'ye kötü haber
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    Duymayan Kalmasın programının haberine göre; Seki'nin, peş peşe icralarla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Öyle ki, sanatçının sadece 2007 model kapalı kasa 34 BAL .. plakalı aracının üzerinde bile 4 ayrı haciz birden var.

  • 4 Deniz Seki'ye kötü haber
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    Bunlardan 1.’si Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Beşiktaş Vergi Dairesi adına koyduğu haciz... İkincisi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Dairesi’nin haczi... 3.’sü 35. İcra Dairesinin haczi ve 4. haciz ise eski oturduğu lüks sitedeki lüks evin 7 bin 500 TL’lik aidat borcunu ödemediği için 22. İcra Dairesi’nin koyduğu haciz... Öte yandan cezaevi çıkışı mali açıdan tatsız bir tablonun karşılayacağı sanatçının şimdiden 2,4 milyonluk 20 konserlik anlaşma yaptığı, hapisten çıkar çıkmaz da borçlarını kapatacağı belirtiliyor.

  • 5 Deniz Seki'ye kötü haber
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YORUMLAR 4
  • Misafir 7 dakika önce
    Deniz seki, popstar yarışmasında hapse giren Bayhan için "cezaevine girenden sanatçı olmaz" demişti. Şimdi kendisi tahliye olduğunda sanatçılığa devam edecek mi acaba!...
  • Misafir 22 dakika önce
    söz konusu konserler mucbir sebeple iptal edildi ise sorun çıkmaz.
  • Misafir 25 dakika önce
    Bu kadıncağızı bu hale getirenlerin hesabını Allah görsün.
  • Misafir 16 dakika önce
    ahahaha koca türkiyede bir sen acımışsındır şuna. Daha beter olsun inşallah
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