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5 Haziran akşamı tahliye olmaya hazırlanan Seki, basın toplantısı düzenleyecek. İkinci kez girdiği hapishaneden bu kez daha da güçlenerek çıkmaya hazırlanan Deniz Seki’yi maddi anlamda ise pek de hoş bir tablo karşılamayacak.