Onur Akay hastaneye kaldırıldı

Sosyal medya adreslerinden çok sayıda ünlü ismin ölüm haberini ve hastaneye kaldırıldığını duyurduğu için, sanat dünyasının felaket tellalı olarak ün yapan ses sanatçısı Onur Akay’ın, bu sefer kendisi hastaneye kaldırıldı.

Karın bölgesinde deride şişme ve şiddetli ağrı nedeni ile fenalaşarak İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şarkıcı Onur Akay’ın, karın bölgesinde kist olduğu anlaşıldı. Kist teşhisi üzerine Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Meleknur Noyan Genç tarafından acil ameliyata alınan sanatçıdan çıkarılan kist, hemen Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne incelenmek üzere patolojiye gönderildi. Sanatçının ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.