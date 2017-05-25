Onur Akay
FİSKOS

Onur Akay hastaneye kaldırıldı

Şiddetli ağrıdan dolayı hastaneye kaldırılan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay acil ameliyata alındı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:16:34 Güncelleme: 16:35:02

Sosyal medya adreslerinden çok sayıda ünlü ismin ölüm haberini ve hastaneye kaldırıldığını duyurduğu için, sanat dünyasının felaket tellalı olarak ün yapan ses sanatçısı Onur Akay’ın, bu sefer kendisi hastaneye kaldırıldı.

Karın bölgesinde deride şişme ve şiddetli ağrı nedeni ile fenalaşarak İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şarkıcı Onur Akay’ın, karın bölgesinde kist olduğu anlaşıldı. Kist teşhisi üzerine Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Meleknur Noyan Genç tarafından acil ameliyata alınan sanatçıdan çıkarılan kist, hemen Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne incelenmek üzere patolojiye gönderildi. Sanatçının ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

Çağla, gönlünü ünlü şarkıcıya kaptırdı
Nazan Öncel'in 5 gün sonra ikinci acı kaybı
FİSKOS

Nazan Öncel'in acı günü

Ececan Gümeci ile Aykut Ünal evlendi
FİSKOS

Bodrum'da evlendiler

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan konuştu
FİSKOS

"Beni akıl hastanesine götürüp..."
Deniz Seki'ye kötü haber
FİSKOS

Deniz Seki'ye kötü haber
Alişan, Eda Erol'u yakın arkadaşı Çağla Şıkel'le tanıştırdı
FİSKOS

"Cumhurbaşkanımızın bana sözü var"
İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu evlendi
FİSKOS

Ünlü oyuncu evlendi
Nusret paraya kıydı
FİSKOS

Nusret paraya kıydı
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET BODRUM ALAÇATI’DA HER GÜN FİYATLAR...
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL KİTAP, KAHVE GÜNLERİ BAŞLIYOR
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI SÖZ VE MÜZİK SEKS!
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK ALTI SAAT İÇİN MADRİD TAVSİYELERİ
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN HİPERAKTİF YETİŞKİN İÇİN KENDİNİ...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN HEPİMİZ BU LABİRENTİN İÇİNDEYİZ
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR PROPAGANDA AŞKI
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA STRESİNİZİ MUZLU YOĞURTLA ATIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ YEME-İÇMEYE ADANMIŞ BİR HAFTA SONU
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL BODRUM'DA NELER OLUYOR?
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS DİYET ŞENLİĞİ BAŞLASIN!
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN TARİHİ ZAFER VE KOSOVA FARKI
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Sultan Alaaddin ölecek mi?
  • 2 Konağın kadınları altınları buluyor
  • 3 Fikret, Zühre'yi öldürecek mi?
  • 4 Rıza, Cesur’a büyük bir tuzak kuruyor
  • 5 Ali Kemal ile Leon karşı karşıya
  • 6 Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?