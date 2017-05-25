Farah Zeynep Abdullah, Caner Cindoruk
FİSKOS

Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk ayrıldı

Ünlü çiftin aşkı kısa sürdü

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:44:47 Güncelleme: 16:48:44

Oyuncu Caner Cindoruk ile meslektaşı Farah Zeynep Abdullah 4 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. İkili beraber rol aldıkları diziden ayrılmalarının ardından kısa süre sonra ilişkilerini de noktaladı.

'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah, beraber sosyal medyadan yaptığı aşk dolu videoyu ve samimi pozlarını da sildi.

Sevgilisini takipten çıkaran Farah Zeynep Abdullah, kız arkadaşlarıyla Paris'e tatile gitti.

Necip Memili, Haki Biçici ve Derya Karadaş gibi oyuncu dostlarıyla buluşarak ayrılık acısını atlatmaya çalışan Caner Cindoruk ise hala eski sevgilisini takip etmeye devam ediyor.

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