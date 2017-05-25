FİSKOS

Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son hali

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:14:18

  • 1 Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son hali
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    Bir dönem herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son hali görenleri şaşırttı. 

     

  • 2 Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son hali
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    90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 45 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

  • 3 Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son hali
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    Erkeklere güzelliği ile pembe diziyi sevdiren Thalia, Rosalinda karakteriyle Türk izleyicinin sevgisini kazanmıştı.

  • 4 Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son hali
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    Meksikalı oyuncu ve pop yıldızının hala büyük bir hayran kitlesi olmasının yanısıra, Instagramda da tam 7.4 milyon takipçisi bulunuyor.

  • 5 Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son hali
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    Ünlü isim 120 ülkede gösterilen ve en çok izlenen diziler kategorisine giren 'Maria Mercedes', 'Marimar', 'Maria la del Barrio' ve 'Rosalinda' dizileriyle hafızalara kazınmıştı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 18 dakika önce
    YENİ HALİ ESKİ HALİNDEN DAHA GENÇ BU NORMAL Mİ? :)ESTETİKLE BOTOKSLA HERKES HEP GENÇ
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