Bir dönem herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son hali görenleri şaşırttı.
90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 45 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.
Erkeklere güzelliği ile pembe diziyi sevdiren Thalia, Rosalinda karakteriyle Türk izleyicinin sevgisini kazanmıştı.
Meksikalı oyuncu ve pop yıldızının hala büyük bir hayran kitlesi olmasının yanısıra, Instagramda da tam 7.4 milyon takipçisi bulunuyor.
Ünlü isim 120 ülkede gösterilen ve en çok izlenen diziler kategorisine giren 'Maria Mercedes', 'Marimar', 'Maria la del Barrio' ve 'Rosalinda' dizileriyle hafızalara kazınmıştı.