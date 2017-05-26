Şener Şen setlere döndü

TEKSTİL İMPARATORU ROLÜNDE
HT Magazin'in haberine göre, Şener Şen ve Yavuz Turgul, ‘Yol Ayrımı’nda! ‘Eşkıya’, ‘Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni’, ‘Muhsin Bey’ ve ‘Av Mevsimi’nde birlikte çalışan yol arkadaşları, 7 yıl aradan sonra yeniden buluştu. Turgul’un yazıp yönettiği, Şen’in bir tekstil imparatorluğunun patronunu canlandırdığı ‘Yol Ayrımı’nın çekimleri başladı.
DUYGU YÜKLÜ BİR HİKAYE
Film, hayatını babasından devraldığı imparatorluğu büyütmeye adayan Mazhar’ın ağır bir trafik kazası sonrası yeni bir hayata atılma isteğine kapılmasını konu alıyor. Duygu yüklü yapımda Şen’e Çiğdem Selışık Onat, Rutkay Aziz, Nihal Yalçın, Tilbe Saran, Şerif Erol, Ruhsar Öcal, Mert Fırat ve Defne Kayalar eşlik ediyor.