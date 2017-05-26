Şener Şen setlere döndü

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TEKSTİL İMPARATORU ROLÜNDE

HT Magazin'in haberine göre, Şener Şen ve Yavuz Turgul, ‘Yol Ayrımı’nda! ‘Eşkıya’, ‘Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni’, ‘Muhsin Bey’ ve ‘Av Mevsimi’nde birlikte çalışan yol arkadaşları, 7 yıl aradan sonra yeniden buluştu. Turgul’un yazıp yönettiği, Şen’in bir tekstil imparatorluğunun patronunu canlandırdığı ‘Yol Ayrımı’nın çekimleri başladı.