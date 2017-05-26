FİSKOS

Şener Şen setlere döndü

26 Mayıs 2017 Cuma, 07:43:29

  • 1 Şener Şen setlere döndü
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    Şener Şen, 7 yıl aradan sonra yine Yavuz Turgul imzalı ‘Yol Ayrımı’ ile setlere döndü. Çekimleri başlayan filmde usta oyuncu, hayatında yol ayrımına gelen bir holding patronunu oynuyor.

  • 2 Şener Şen setlere döndü
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    TEKSTİL İMPARATORU ROLÜNDE

    HT Magazin'in haberine göre, Şener Şen ve Yavuz Turgul, ‘Yol Ayrımı’nda! ‘Eşkıya’, ‘Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni’, ‘Muhsin Bey’ ve ‘Av Mevsimi’nde birlikte çalışan yol arkadaşları, 7 yıl aradan sonra yeniden buluştu. Turgul’un yazıp yönettiği, Şen’in bir tekstil imparatorluğunun patronunu canlandırdığı ‘Yol Ayrımı’nın çekimleri başladı.

  • 3 Şener Şen setlere döndü
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    DUYGU YÜKLÜ BİR HİKAYE 

    Film, hayatını babasından devraldığı imparatorluğu büyütmeye adayan Mazhar’ın ağır bir trafik kazası sonrası yeni bir hayata atılma isteğine kapılmasını konu alıyor. Duygu yüklü yapımda Şen’e Çiğdem Selışık Onat, Rutkay Aziz, Nihal Yalçın, Tilbe Saran, Şerif Erol, Ruhsar Öcal, Mert Fırat ve Defne Kayalar eşlik ediyor.

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    Çekimleri İstanbul’da devam eden ve bir ayda tamamlanması planlanan ‘Yol Ayrımı’, yıl sonu beyazperdede seyirciyle buluşacak.

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