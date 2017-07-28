Ünlü çiftler arasındaki boy farkları

2 | 50

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Kendisine sevgilisiyle aralarındaki boy farkına dair haberler hatırlatıldığındaysa şunları söyledi: “Sevgilim 1.85 boyunda, bense 1.59’um. Boyum kısaysa ne yapayım, her yerde topukluyla mı dolaşayım? Ben doğal olmayı seviyorum.”