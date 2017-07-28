FİSKOS

Ünlü çiftler arasındaki boy farkları

06 Haziran 2017 Salı, 13:32:44

  • 1 Ünlü çiftler arasındaki boy farkları
    1 | 50

    Merve Özbey, önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Ünlü şarkıcı, ayaküstü sohbet ettiği gazetecilere, Ege’de 5 günlük bir konser programı olduğunu ve ilk olarak Kuşadası’na gideceğini açıkladı.

  • 2 Ünlü çiftler arasındaki boy farkları
    2 | 50

    HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Kendisine sevgilisiyle aralarındaki boy farkına dair haberler hatırlatıldığındaysa şunları söyledi: “Sevgilim 1.85 boyunda, bense 1.59’um. Boyum kısaysa ne yapayım, her yerde topukluyla mı dolaşayım? Ben doğal olmayı seviyorum.”

  • 3 Ünlü çiftler arasındaki boy farkları
    3 | 50

    Murat Boz-Aslı Enver

  • 4 Ünlü çiftler arasındaki boy farkları
    4 | 50

    Murat Boz 1.87, Aslı Enver 1.71

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  • 5 Ünlü çiftler arasındaki boy farkları
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    Kenan Doğulu-Beren Saat

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YORUMLAR 9
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 15:17
    önemli değilse bu sayfada ne işinvar yeğen
  • Misafir 16 Haziran 2017 Cuma 14:20
    arda nasıl 1,75 çok merak ettim
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 11:31
    neslişah alkoçlar 1.60 gibi duruyorrr :S
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