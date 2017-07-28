FİSKOS
Ünlü çiftler arasındaki boy farkları
06 Haziran 2017 Salı, 13:32:44 | Güncelleme: 28 Temmuz 2017 Cuma, 09:38:52
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Merve Özbey, önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Ünlü şarkıcı, ayaküstü sohbet ettiği gazetecilere, Ege’de 5 günlük bir konser programı olduğunu ve ilk olarak Kuşadası’na gideceğini açıkladı.
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HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Kendisine sevgilisiyle aralarındaki boy farkına dair haberler hatırlatıldığındaysa şunları söyledi: “Sevgilim 1.85 boyunda, bense 1.59’um. Boyum kısaysa ne yapayım, her yerde topukluyla mı dolaşayım? Ben doğal olmayı seviyorum.”
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Murat Boz 1.87, Aslı Enver 1.71
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Kenan Doğulu 1.68, Beren Saat ise 1.67 cm
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Arda Turan 1.75, Aslıhan Doğan 1.60 cm
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Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer
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Kıvanç Tatlıtuğ 1.87, Başak Dizer 1.75 cm
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Burak Özçivit-Fahriye Evcen
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Burak Özçivit 1.84, Fahriye Evcen ise 1.67 cm
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Halit Ergenç-Bergüzar Korel
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Halit Ergenç 1.83, Bergüzar Korel 1.80 cm
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Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal
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Kenan İmirzalıoğlu 1.92, Sinem Kobal 1.71 cm
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Tuba Büyüküstün-Onur Saylak
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Tuba Büyüküstün 1.73, Onur Saylak 1.80 cm
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Burak Yamantürk-Özge Özpirinçci
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Burak Yamantürk 1.83, Özge Özpirinçci 1.60
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Caner Erkin 1.81, Şükran Ovalı 1.70 cm
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Barış Arduç 1.87, Gupse Özay 1.70 cm
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Burak Deniz 1.85, Büşra Develi 1.80 cm
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Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi
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Tolgahan Sayışman 1.85, Almeda Abazi 1.72 cm
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Serdar Ortaç-Chloe Loughnan
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Serdar Ortaç 1.67, Chloe Loughnan 1.78 cm
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Murat Dalkılıç-Merve Boluğur
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Murat Dalkılıç 1.71, Merve Boluğur 1.64 cm
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Aslışah Alkoçlar-Kerem Tunçeri
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Kerem Tunçeri 1.91, Aslışah Alkoçlar 1.73 cm
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Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar
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Engin Altan Düzyatan 1.83, Neslişah Alkoçlar 1.68 cm
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Sarp Levendoğlu-Derya Şensoy
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Sarp Levendoğlu 1.95, Derya Şensoy 1.72 cm
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Kerem Bürsin-Serenay Sarıkaya
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Kerem Bürsin 1.79, Serenay Sarıkaya 1.75 cm
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Ali Atay 1.76, Hazal Kaya 1.60 cm
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Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci
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Bülent Şakrak 1.65, Ceyda Düvenci 1.73 cm
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Alişan 1.78, Eda Erol 1.73 cm
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Murat Yıldırım-İmane Elbani
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Murat Yıldırım 1.82, İmane Elbani 1.75 cm
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Hande Soral-İsmail Demirci
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Hande Soral 1.60, İsmail Demirci 1.86 cm