FİSKOS

Cansu Taşkın tatiline Alaçatı'da devam ediyor

06 Temmuz 2017 Perşembe, 09:52:38

  • 1 Cansu Taşkın tatiline Alaçatı'da devam ediyor
    1 | 20

    Çeşme’de tatil yapan Cansu Taşkın, Alaçatı’da rüzgar sörfü eğitimi alırken görüntülendi.

  • 2 Cansu Taşkın tatiline Alaçatı'da devam ediyor
    2 | 20

    Hürriyet'in haberine göre, Sörf dersi alan Taşkın, başarısız denemelerinin ardından “Ne kadar denesem de bana göre değil ama çok güzel bir spor” dedi.

  • 3 Cansu Taşkın tatiline Alaçatı'da devam ediyor
    3 | 20

    “Ne zaman ateşli fotoğraf koysam, ünlü isimler ve işadamları sosyal medyadan mesajlar atıyor. Beni ifşa etme diye yalvarıyorlar” açıklamasıyla gündeme gelen Taşkın, o sözlerin kendisine ait olmadığını da söyledi:

  • 4 Cansu Taşkın tatiline Alaçatı'da devam ediyor
    4 | 20

    “Gerçek dışı ve hakaret dolu bir haber yapılmış. Hukuki yollardan hakkımı arayacağım. Benim gönül işlerine ayıracak vaktim yok. Sunuculuk ve oyunculuğa yoğunlaştım.”

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Cansu Taşkın tatiline Alaçatı'da devam ediyor
    5 | 20
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 11
  • Misafir
    Misafir
    herkesin becerili olduğu bir alan vardır!
  • Misafir
    Misafir
    Rezillll
  • Misafir
    Misafir
    çok iğrenç bence daha adaplı giyse ne olurdu sanki kötü örnek
  • Misafir
    Misafir
    Tamam denizdesin anladık da herşeyin de bi adabı var.Bu kadar da olmaz ki ya. Biraz EDEPPP
  • Misafir
    Misafir
    ronaldo bile yazdı siz eleştirin
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:13
    bu kesim mayolar fazla teşhirci duruyor ya :/ çok güzel bir kadın ama ne bileyim fazla dekolte giyiniyor bence
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:54
    igrenc gorunuyosun dekolteninde bir adabi var iyyy
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:52
    fiyat ver.
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 11:39
    ÇOK GÜZEL
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:46
    sizin namusunuz modacıların turizmcilerin para kazanma hırsından beş kuruşa gitti.yok yok özğürlük uğruna.ahiretten gafilsiniz.
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:40
    ne kadar?
Kalan karakter : 2000