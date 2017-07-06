Çeşme’de tatil yapan Cansu Taşkın, Alaçatı’da rüzgar sörfü eğitimi alırken görüntülendi.
Hürriyet'in haberine göre, Sörf dersi alan Taşkın, başarısız denemelerinin ardından “Ne kadar denesem de bana göre değil ama çok güzel bir spor” dedi.
“Ne zaman ateşli fotoğraf koysam, ünlü isimler ve işadamları sosyal medyadan mesajlar atıyor. Beni ifşa etme diye yalvarıyorlar” açıklamasıyla gündeme gelen Taşkın, o sözlerin kendisine ait olmadığını da söyledi:
“Gerçek dışı ve hakaret dolu bir haber yapılmış. Hukuki yollardan hakkımı arayacağım. Benim gönül işlerine ayıracak vaktim yok. Sunuculuk ve oyunculuğa yoğunlaştım.”