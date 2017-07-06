FİSKOS

Deniz Akkaya'dan Hülya Avşar'a sert sözler

06 Temmuz 2017 Perşembe, 10:10:27

  • 1 Deniz Akkaya'dan Hülya Avşar'a sert sözler
    1 | 29

    Deniz Akkaya Women’s Style Dergisi’ne samimi açıklamalarda bulundu.

  • 2 Deniz Akkaya'dan Hülya Avşar'a sert sözler
    2 | 29

    Deniz Akkaya şöyle konuştu: "8 yaşındaki kızım Ayşe’nin babasından (Efe Önbilgin) 2 yaşından beri hiç nafaka almıyorum. Amerika Las Vegas’taki büyük kumar masalarında 200-300 bin dolar bastığını da biliyorum.

     

  • 3 Deniz Akkaya'dan Hülya Avşar'a sert sözler
    3 | 29

    Fakat parası olmadığı gerekçesiyle, o nafakayı düşürme davası açtı. Yalancı şahitler dinletmesine rağmen savcı davayı reddetti."

  • 4 Deniz Akkaya'dan Hülya Avşar'a sert sözler
    4 | 29

    HÜLYA AVŞAR’IN BENİM İÇİN TOZ ZERRESİ KADAR DEĞERİ YOK

     

    Adı daha önce eski arkadaşının uyguladığı şiddet haberiyle öne çıkan Deniz Akkaya, o dönem konu hakkında açıklamalar yapan Hülya Avşar’ın kendisi için değersiz olduğuna vurgu yaptı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Deniz Akkaya'dan Hülya Avşar'a sert sözler
    5 | 29

    Deniz Akkaya, "Bir kadın anaç da olmalı feminist de… Hülya Avşar eski erkek arkadaşımdan şiddet gördüğümde “Hak ediyorsa, vurmuştur” demişti."

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000