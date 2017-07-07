FİSKOS

Viki Odintcova Kapadokya'da

06 Temmuz 2017 Perşembe, 11:14:40

  • 1 Viki Odintcova Kapadokya'da
    1 | 31

    Dünyanın konuştuğu Rus model Viki Odintcova Türkiye'ye geldi.

  • 2 Viki Odintcova Kapadokya'da
    2 | 31

    Nisan ayında, Dosso Dossi Fashion Show için Antalya'da podyuma çıkan Odintcova, bu kez soluğu Nevşehir'de aldı.

  • 3 Viki Odintcova Kapadokya'da
    3 | 31

    Dubai'de, 300 metre uzunluğundaki gökdelenin tepesine çıkarak inanılmaz bir fotoğraf çekimine imza atan ve bir anda dünya çapında üne kavuşan model, dört arkadaşıyla Kapadokya'ya geldi.

  • 4 Viki Odintcova Kapadokya'da
    4 | 31

    Fotoğraf çekimi için Avanos, Ürgüp, Göreme ve Uçhisar bölgelerini gezen Odintcova, "Kapadokya'nın doğasına hayran kaldım. Dünyadaki eşsiz yerlerden biri" dedi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Viki Odintcova Kapadokya'da
    5 | 31

    Avanos'tan el dokuması halı alan Rus güzel büyük ilgi topladı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 9
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 15:12
    otobüs tuuttuk geliyooooooz :)
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 15:08
    alahım bu ne güzellik sen insansan ben neyim...
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:21
    aman yarabbim herkese nasip olsun
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:51
    hayırlı cumalar
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 11:51
    kapadokyaya ınsan mı gelmıs :D
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 10:41
    tek başıma geliyorum
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 06:42
    4 arkadaş yoldayız, geliyoruz....
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:45
    nevşehir güzelse sebebi sensin :))
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 15:19
    tamam yarın hepimiz kapadokyadayız.
Kalan karakter : 2000