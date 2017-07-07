Viki Odintcova Kapadokya'da

Dünyanın konuştuğu Rus model Viki Odintcova Türkiye'ye geldi.
Nisan ayında, Dosso Dossi Fashion Show için Antalya'da podyuma çıkan Odintcova, bu kez soluğu Nevşehir'de aldı.
Dubai'de, 300 metre uzunluğundaki gökdelenin tepesine çıkarak inanılmaz bir fotoğraf çekimine imza atan ve bir anda dünya çapında üne kavuşan model, dört arkadaşıyla Kapadokya'ya geldi.
Fotoğraf çekimi için Avanos, Ürgüp, Göreme ve Uçhisar bölgelerini gezen Odintcova, "Kapadokya'nın doğasına hayran kaldım. Dünyadaki eşsiz yerlerden biri" dedi.
Avanos'tan el dokuması halı alan Rus güzel büyük ilgi topladı.