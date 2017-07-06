Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 29 Haziran'da 'Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen nikah töreniyle evlendi, balayı için de Maldivler'e uçtu.
Romantik tatilin fotoğraflarını sık sık takipçileri ile paylaşan ikili önceki gün bölgenin popüler AVM'lerinden birine gitti.
Dünyanın dört bir yanından geniş hayran kitlesine sahip olan çift, fanlarından kaçamadı.
Özçivit ve Evcen bir fast food restoranında sıra beklerken görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar beğeni rekoru kırdı.
ÜNLÜ ÇİFTE 12 BİN METREDE PASTA SÜRPRİZİ
Fahriye Evcen - Burak Özçivit çiftine Türk Hava Yolları (THY) pasta sürprizi yaptı.Üzerinde çiftin fotoğrafı bulunan pasta çifti duygulandırdı.