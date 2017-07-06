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Burak Özçivit'le Fahriye Evcen, Maldivler'de hamburger kuyruğuna girdi

06 Temmuz 2017 Perşembe, 12:11:58

  • 1 Burak Özçivit'le Fahriye Evcen, Maldivler'de hamburger kuyruğuna girdi
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    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 29 Haziran'da 'Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen nikah töreniyle evlendi, balayı için de Maldivler'e uçtu. 

  • 2 Burak Özçivit'le Fahriye Evcen, Maldivler'de hamburger kuyruğuna girdi
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    Romantik tatilin fotoğraflarını sık sık takipçileri ile paylaşan ikili önceki gün bölgenin popüler AVM'lerinden birine gitti.

  • 3 Burak Özçivit'le Fahriye Evcen, Maldivler'de hamburger kuyruğuna girdi
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    Dünyanın dört bir yanından geniş hayran kitlesine sahip olan çift, fanlarından kaçamadı.

  • 4 Burak Özçivit'le Fahriye Evcen, Maldivler'de hamburger kuyruğuna girdi
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    Özçivit ve Evcen bir fast food restoranında sıra beklerken görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar beğeni rekoru kırdı.

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  • 5 Burak Özçivit'le Fahriye Evcen, Maldivler'de hamburger kuyruğuna girdi
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    ÜNLÜ ÇİFTE 12 BİN METREDE PASTA SÜRPRİZİ

    Fahriye Evcen - Burak Özçivit çiftine Türk Hava Yolları (THY) pasta sürprizi yaptı.Üzerinde çiftin fotoğrafı bulunan pasta çifti duygulandırdı. 

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YORUMLAR 17
  • Misafir
    Misafir
    afiyet olsun yarasın güzelsiniz her daim
  • Misafir
    Misafir
    zenginin mali züğürdün çenesini yorarmiş. bize ne ne yediklerinden. istediklerini yer istemediklerini yemezler. gayet normal. enerjilerini asklarini yipratmanin anlamı yok
  • Misafir
    Misafir
    ben de Maldivlere gitmek istiyorum
  • Misafir
    Misafir
    THY bize neden pasta vermiyor balayımızdan dönerken. Onlar bedave gidiyor üstelik biz para veriyoruz.
  • Misafir
    Misafir
    E bi yeğen isteriz artık !
  • Misafir
    Misafir
    Güzel olmuş. İnsan gibi kuyruğa girip güzelce hamburgerlerini yemişler. Afiyet olsun.
  • Misafir
    Misafir
    Kıskanmayın, kıskanmayın! İkisinin de MAŞALLAH'ları var, çok tatlılar. Mutluluklar dilerim!
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:34
    kilo almis fahriye
  • Misafir
    Misafir
    Ee evlendi daa
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 15:35
    Bedavaya getireceksen niye gittin sende de para yoksa. Paran yoksa gitme herkes mecbur mu
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:56
    FAHRİYE TAŞ
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:28
    la bu burak Anantaradaki o kadar havuzdan, otelin süs havuzuna girmiş ya la :))))
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:39
    Zengine bedava fakire hep para
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:10
    hamburger kuyrugunda bekliyosunda yedigin helal mi harammi hic dikkat ettinmi
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 13:27
    Maldivler müslüman ülkelerden biridir.
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 14:51
    maldivler müslüman ülke..
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:57
    Bunlar her şeyi bedavaya getirmiş,pasta thy den gelinlik falancadan otel filancadan,maldivler şu turdan,gelin nerden,damat kimden.?
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