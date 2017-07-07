FİSKOS

Tobey Maguire'nin zor anları

06 Temmuz 2017 Perşembe, 15:04:11

  • 1 Tobey Maguire'nin zor anları
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    Bir süre önce 10 yıllık evliliğini bitiren Örümcek Adam serisinin yıldız Tobey Maguire, Malibu'da iki kız arkadaşıyla denize girerken objektiflere takıldı.

  • 2 Tobey Maguire'nin zor anları
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    Maguire ve kız arkadaşları uzun süre denizde şakalaştı, dipten çıkardıkları yosunları birbirlerinin üzerine atıp kahkahalarla güldü.

  • 3 Tobey Maguire'nin zor anları
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    Denizin içinde çocuklar gibi eğlenen üçlü kumsala çıkma vakti geldiğinde ise kısa süreli bir panik yaşadı. Çünkü Tobey Maguire'ın yanındaki arkadaşlarından biri bikinisinin üstünü giymeden denize girmişti.

  • 4 Tobey Maguire'nin zor anları
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    Üstsüz şekilde görüntülenmek istemeyen genç kadının imdanına Mauire yetişti. Önce denizde şakalaştıkları yosunlarla kız arkadaşının göğüslerini kapattı.

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  • 5 Tobey Maguire'nin zor anları
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    Sonra da kumsala çıkınca hemen koşup havlusunu getirdi ve arkadaşını üstsüz görüntülenmekten kurtardı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir
    Misafir
    vay beee çok namuslular, göstermemişler
  • Misafir
    Misafir
    bizim sahiller daha temiz
  • Misafir
    Misafir
    fakirlik işte ne yaparsın, kimi para bulup giyinemez kimide böyle işte sizin tabirinizle CESUR.
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:05
    Pek altlı da görünmüyor kendisi
  • Misafir
    Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 15:20
    helal olsun sana dememizi bekliyor heralde
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