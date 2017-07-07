Tobey Maguire'nin zor anları

Bir süre önce 10 yıllık evliliğini bitiren Örümcek Adam serisinin yıldız Tobey Maguire, Malibu'da iki kız arkadaşıyla denize girerken objektiflere takıldı.
Maguire ve kız arkadaşları uzun süre denizde şakalaştı, dipten çıkardıkları yosunları birbirlerinin üzerine atıp kahkahalarla güldü.
Denizin içinde çocuklar gibi eğlenen üçlü kumsala çıkma vakti geldiğinde ise kısa süreli bir panik yaşadı. Çünkü Tobey Maguire'ın yanındaki arkadaşlarından biri bikinisinin üstünü giymeden denize girmişti.
Üstsüz şekilde görüntülenmek istemeyen genç kadının imdanına Mauire yetişti. Önce denizde şakalaştıkları yosunlarla kız arkadaşının göğüslerini kapattı.
Sonra da kumsala çıkınca hemen koşup havlusunu getirdi ve arkadaşını üstsüz görüntülenmekten kurtardı.