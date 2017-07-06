Kardeşim Benim'in devam filminin çekimleri 8 Temmuz'da başlayacak. Yapımın ilkinde olduğu gibi ikincisinde de Ozan'ı Murat Boz, Hakan'ı Burak Özçivit canlandıracak. Aslı Enver'in rolünü ise bakın kim canlandıracak.

Başrollerini Burak Özçivit, Murat Boz, Aslı Enver ve Nazlı Kesal'ın canlandırdığı Kardeşim Benim filminin devamının çekimleri 8 Temmuz'da başlıyor.

Milliyet Cadde'den Ali Eyüpoğlu'nun haberine göre, bir süre önce Murat Boz ile yaşadığı sorunlar yüzünden filmin devamında oynamak istemeyen Aslı Enver, bu kez kadroda olmayacak.

ASLI ENVER'İN ROLÜ KİME GİTTİ?

Kardeşim Benim'de Aslı Enver'in üstlendiği karakteri Lal Feray'ın oyuncu kızı Leyla Feray canlandıracak.

aslı enver

Kardeşim Benim