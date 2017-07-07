FİSKOS

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşanıyor mu?

07 Temmuz 2017 Cuma, 12:11:14

  • 1 Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşanıyor mu?
    1 | 14

    2015 yılının ağustos ayında nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın boşanacağı iddia edildi.

  • 2 Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşanıyor mu?
    2 | 14

    Geçtiğimiz aylarda da ayrılacakları yönünde haberler çıkan ve iddiaları kesin bir dille yalanlayan çiftin, evliliklerinde sona geldiği öne sürüldü.

  • 3 Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşanıyor mu?
    3 | 14

    Magazin D Yaz'ın iddiasına göre; evlerini ayıran 2 yıllık evli çift boşanma kararı aldı. Murat Dalkılıç Bodrum'a taşınırken, Merve Boluğur İstanbul'da kaldı. 

  • 4 Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşanıyor mu?
    4 | 14

    MURAT DALKILIÇ'TAN AÇIKLAMA

    Bu haberlerin ardından Murat Dalkılıç söylentileri yalanladı: Boşanmıyoruz. Konser yoğunluğundan ben sürekli şehir dışındayım. Merve'nin de yeni projesi var. Her şey yolunda. Bu dedikodulardan bıktık.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşanıyor mu?
    5 | 14
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 40
  • Misafir
    Misafir
    birbirinize cok yakisiyorsunuz allah ayirmasin
  • Misafir
    Misafir
    Başlığı okuyup yorum yazıyorlar
  • Misafir
    Misafir
    Boşanmıyoruz projeler var dedikodu yapmayin diyor .d
  • Misafir
    Misafir
    Allah sizi sabir versin, guc versin bu tip dedikodulardan. Bende uzuldum duyunca
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 19:29
    oku
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 17:52
    Bi haberi okuyun once adam birbirimizden biktik dememis cikan haberlerden biktik demis nasil bi onyargi yahu...
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 17:48
    Adam boşanmıyoruz diye açıklama yapmış. Neyin kafasını yaşıyorsunuz bi dikkatlice okuyun anlayın.
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 17:20
    Bende eşimden bıktım ama imkansizliktan sizin gibi hemen birakamiyorum
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:53
    reklam ile evlenenenlerin sonu bosanmak olur. genc kizlarimizda evlenirken goz onunde olanlari ornek aliyor yazik
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:47
    şaşırmadım... evlenince somut olarak doydular...daldan dala uçarlar artık...
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:40
    Poz vermek iyi de... Huzur var mı huzur?
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:35
    hatun güzel, daha ne gelinlikler giyer.
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:11
    Tebrik ederim.Geç bile kaldınız.
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 15:39
    Aşk yok bunlarda gerçek Aşk.
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 15:35
    Ikiside doydu hevesleri gecti
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:51
    en sevdiğim ünlü aktör çok güzel
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:42
    Olacağı buydu..
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:40
    zaten olmayacağı belliydi evlilikleri oyuncak edenlere tek tavsiyem alalh boşanmayı sevmez lütfen boşanırken iki kere düşünün!
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:32
    dizilerin kötü kadını gerçekte de rolünü oynuyor demek ki
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:27
    tahminimden uzun sürdü
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:23
    ikisini çok yakişiyorlar çok üzüldüm
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:20
    sizde burda inanmıyorum içim yanıyor diye eleştiride bulunuyorsunuz... bunu diyenlere de yazık anlamıyor musun bunlar için evlilik modadan ibaret ailesine de üzülmüyorum. çok geniş kültür çok...
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:06
    evlilik zor bekar olmak zor...hayat zor
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 14:06
    Murat Dalkılıç sonunda kurtuldu zaten yakışmıyorlardı hayırlı olsun
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:55
    hayirlisi olsun ne diyelim
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:51
    ne oldu kız on tane gelinlik giydin 1 yıl zor dayandın evlilik sizin neyinize ?evlilik moda di mi pardon
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:44
    Varlıktan bunlar hep varlıktan
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:33
    adam belki daha çekici ve güzelini buldu
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:31
    Üzüldüm. İyi birbirine yakışan bir çifti. Haklarında hayırlısı olsun
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:29
    Hiç üzülmesin merve daha iyisine laik
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:19
    inanmıyorum içim yanıyor!
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:16
    alla ala cok enteresan hic beklemiyodukk sokk oldukk..
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:05
    Üzüldüm gerçekten
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:55
    ŞAKA YAPIYOSUN !
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:44
    Katlanamadılar,hani birbirinizi sevmiştiniz.
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:40
    hmmm ok çok iyi oldu çok ta güzel iyi oldu taammi
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:40
    Klasik.
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:30
    geç bile kaldılar:)
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:28
    zaten yakismiyolardi
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 12:49
    Malesef böyle evliliklere böyle cevap gelir ne yazık ki durum bu.
Kalan karakter : 2000