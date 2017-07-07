Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşanıyor mu?

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MURAT DALKILIÇ'TAN AÇIKLAMA



Bu haberlerin ardından Murat Dalkılıç söylentileri yalanladı: Boşanmıyoruz. Konser yoğunluğundan ben sürekli şehir dışındayım. Merve'nin de yeni projesi var. Her şey yolunda. Bu dedikodulardan bıktık.