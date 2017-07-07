Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşanıyor mu?

2015 yılının ağustos ayında nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın boşanacağı iddia edildi.
Geçtiğimiz aylarda da ayrılacakları yönünde haberler çıkan ve iddiaları kesin bir dille yalanlayan çiftin, evliliklerinde sona geldiği öne sürüldü.
Magazin D Yaz'ın iddiasına göre; evlerini ayıran 2 yıllık evli çift boşanma kararı aldı. Murat Dalkılıç Bodrum'a taşınırken, Merve Boluğur İstanbul'da kaldı.
MURAT DALKILIÇ'TAN AÇIKLAMA
Bu haberlerin ardından Murat Dalkılıç söylentileri yalanladı: Boşanmıyoruz. Konser yoğunluğundan ben sürekli şehir dışındayım. Merve'nin de yeni projesi var. Her şey yolunda. Bu dedikodulardan bıktık.