Başak Sayan'ın 'dadı' isyanı

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Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı: "Bebeklerle ilgili olan her şey ne inanılmaz bir sektör haline gelmiş. Dünyanın en büyük ekonomisi bebek ürünlerinden oluşuyor düşünün. Bakıcısından biberonuna, bezinden mamasına, karyolasından kıyafetlerine kadar binbir çeşit ürün var. En acayip olanı bakıcı olayı ama. Doğumdan evvel en zoru bu olacak derlerdi de inanmazdım. Ama daha 2,5 ay önce doğum yapmama rağmen dadı olayında mastır yaptım sayıyorum kendimi valla. Öyle inanılmaz rakamlar havada uçuşuyor ki; insanın ağzı açık kalıyor. Benden 9000 tl maaş isteyen bile oldu düşünün. O da indirimli hali, jest yapıp 1000 tl indirmiş yani! Elbette bunun bir bedeli var, emeğini koyuyor ortaya ama bu rakamlar şaka gibi... Neyse... Annem Ankara'ya dönmeden işleri yoluna koymam gerek. Dua edin bize..."