Burak Özçivit ve Murat Boz'un rol aldığı sette silah sesleri korkuttu

DHA'da yer alan habere göre; Yapımcılığını Taff'ın, yönetmenliğini Mert Baykal'ın, senaryosunu ise Zafer Külünk'ün yaptığı 'Kardeşim Benim 2' filminin Bayramiç'teki çekimleri Hacıkayyum Çamlığı bölgesi ile Türkmen Mezarlığında başladı.



Fahriye Evcen ile evlenerek Maldiv Adaları'na tatile giden Burak Özçivit, balayından döner dönmez Bayramiç ilçesindeki çekimler için şarkıcı Murat Boz'la birlikte ilçeye geldi. Film setin önünde uzun kuyruklar oluşturan Bayramiçli kızlar, Burak Özçivit ve Murat Boz'la fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.



'Kardeşim Benim 2' filminin çekimleri sırasında film setinde gelen yoğun silah sesleri vatandaşları endişelendirdi. Paniğe kapılan vatandaşlar silah seslerinin 'Kardeşim Benim 2' film setinden geldiğini öğrenmesiyle rahat bir nefes aldı.



Çekimlerin bir süre daha Bayramiç'te devam edeceği belirtildi. Çekimlerin ardından 'Kardeşim Benim 2' filminin oyuncularının çekimlerin ardından İstiklal ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un 1 Temmuz 1873'te doğup, büyüdüğü Mehmet Akif Ersoy'un kendi adını taşıdığı sokakta bulunan evini ziyaret edecekleri öğrenildi.

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