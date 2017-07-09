İrem Derici aşırı zayıfladı, tedavi görüyor!

Verdiği aşırı kilolar nedeniyle İrem Derici'nin tedavi gördüğü iddia edildi.
Son zamanlarda aşırı zayıflamasıyla gündemde olan ve zaman zaman da hayranları tarafından 'zayıflama artık yeter' uyarıları alan İrem Derici ile ilgili yeni bir iddia var.
Günaydın'dan Pelin Kaya'nın iddiasına göre Derici tedavi altında. İşte Kaya'nın yazısının o kısmı: "Bir süre önce İrem Derici, verdiği kilolarıyla haklı bir mutluluk yaşıyordu. Ama son zamanlarda görünen, işin kilo vermekten çıkıp sağlığı tehdit edici bir zayıflığa doğru gittiği.
Keşke 'Fazla zayıfladın' eleştirilerine, "Taş gibi kadınım" cevabını vermese de gerçeği söylese. Çünkü biliyorum ki Derici, geçen aydan itibaren Nişantaşı'nda özel bir hastanede anormal kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve karın ağrısı şikayetiyle tedavi görmeye başladı.
Çok kilo almak ne kadar tehlikeliyse, vermek de aynı derecede tehlikeli. Milyonlarca hayranı olan bu dobra kadından gençlere örnek olması adına gerçeği açıkça söylemesini beklerdim. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dilerim."