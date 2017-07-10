Asena Atalay'dan Caner Erkin'e icra şoku

5 | 18

CANER ERKİN İTİRAZ ETTİ

Bunun üzerine Caner Erkin, icra takibinin boşanma kararına aykırı olduğunu belirterek ödeme emrinin iptal edilmesi için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü futbolcu; 10 bin liralık nafakanın kat kat fazlasını, her ay bir kısmını elden, bir kısmını da banka yoluyla Atalay'a ödediğini iddia etti.