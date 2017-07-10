Asena Atalay'dan Caner Erkin'e icra şoku

Geçtiğimiz yıl boşandığı Caner Erkin hakkında ‘Nafaka ödemiyor’ diyerek 125 bin liralık icra takibi başlatan Asena Atalay’ın talebi, mahkeme tarafından kabul edildi. Günaydın'ın haberine göre, Atalay biriken nafakayı icrayla alacak.
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin hakkında eski eşi Asena Atalay'ın başlattığı 125 bin liralık icra takibi, mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, Atalay'a nafaka ücretini elden ödediğini ileri süren Erkin'in iddialarını asılsız buldu.
Ünlü çift, geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmış ve mahkeme Erkin'in, çocuğunun annesi Atalay'a ayda 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti. Atalay ise, Aile Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen eski eşinin nafakayı ödemediğini öne sürerek avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla 5 Ocak'ta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.
Atalay, 12 aylık nafaka bedeli olan 125 bin lira ve 5 bin liralık faizin ödenmesi için Erkin hakkında icra takibi başlattı.
CANER ERKİN İTİRAZ ETTİ
Bunun üzerine Caner Erkin, icra takibinin boşanma kararına aykırı olduğunu belirterek ödeme emrinin iptal edilmesi için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü futbolcu; 10 bin liralık nafakanın kat kat fazlasını, her ay bir kısmını elden, bir kısmını da banka yoluyla Atalay'a ödediğini iddia etti.