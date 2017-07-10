FİSKOS

Asena Atalay'dan Caner Erkin'e icra şoku

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:31:19

  • 1 Asena Atalay'dan Caner Erkin'e icra şoku
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    Geçtiğimiz yıl boşandığı Caner Erkin hakkında ‘Nafaka ödemiyor’ diyerek 125 bin liralık icra takibi başlatan Asena Atalay’ın talebi, mahkeme tarafından kabul edildi. Günaydın'ın haberine göre, Atalay biriken nafakayı icrayla alacak.

  • 2 Asena Atalay'dan Caner Erkin'e icra şoku
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    Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin hakkında eski eşi Asena Atalay'ın başlattığı 125 bin liralık icra takibi, mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, Atalay'a nafaka ücretini elden ödediğini ileri süren Erkin'in iddialarını asılsız buldu. 

  • 3 Asena Atalay'dan Caner Erkin'e icra şoku
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    Ünlü çift, geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmış ve mahkeme Erkin'in, çocuğunun annesi Atalay'a ayda 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti. Atalay ise, Aile Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen eski eşinin nafakayı ödemediğini öne sürerek avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla 5 Ocak'ta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. 

  • 4 Asena Atalay'dan Caner Erkin'e icra şoku
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    Atalay, 12 aylık nafaka bedeli olan 125 bin lira ve 5 bin liralık faizin ödenmesi için Erkin hakkında icra takibi başlattı.

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  • 5 Asena Atalay'dan Caner Erkin'e icra şoku
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    CANER ERKİN İTİRAZ ETTİ

    Bunun üzerine Caner Erkin, icra takibinin boşanma kararına aykırı olduğunu belirterek ödeme emrinin iptal edilmesi için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü futbolcu; 10 bin liralık nafakanın kat kat fazlasını, her ay bir kısmını elden, bir kısmını da banka yoluyla Atalay'a ödediğini iddia etti. 

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YORUMLAR 4
  • Misafir
    Misafir
    yahu asena bul bi zengin başka futbolcu bu caner de kapak olsun ne yoruyorsun kendini
  • Misafir
    Misafir
    evliyken ıyı boşanınca düşmen bunların hepsi....
  • Misafir
    Misafir
    Evlenmek bela, boşanmak daha büyük bela
  • Misafir
    Misafir
    cocuguna tamamda bu kadina niye oduyor yaaaa.devletttttt
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