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Rol aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila hanım, Devlerin Aşkı ve daha bir çok filmiyle gönüllerde taht kuran Yeşilçam'ın efsanevi ismi Türkan Şoray'ın yakalandığı Cushing Sendromu nedeniyle gizlice ameliyat olduğu öğrenildi.