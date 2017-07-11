Rol aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila hanım, Devlerin Aşkı ve daha bir çok filmiyle gönüllerde taht kuran Yeşilçam'ın efsanevi ismi Türkan Şoray'ın yakalandığı Cushing Sendromu nedeniyle gizlice ameliyat olduğu öğrenildi.
Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'de Sezen Aksu'nun hastalığı olarak hatırlanan Cushing Sendromu'na yakalanan Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu.
Türkan Şoray uzun yıllardır yaşadığı bu rahatsızlığın araştırmalarla Cushing Sendromu olarak teşhis edildiğini belirtmiş ve ameliyat olacağını açıklamıştı.
Sendrom nedeniyle hızla aldığı kiloları veremeyen ve yürüme güçlüğü çeken Türkan Şoray’ın adı gizli tutulan bir hastanede ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.