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Türkan Şoray'dan üzücü haber

11 Temmuz 2017 Salı, 07:49:45

  • 1 Türkan Şoray'dan üzücü haber
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    Rol aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila hanım, Devlerin Aşkı ve daha bir çok filmiyle gönüllerde taht kuran Yeşilçam'ın efsanevi ismi Türkan Şoray'ın yakalandığı Cushing Sendromu nedeniyle gizlice ameliyat olduğu öğrenildi.

  • 2 Türkan Şoray'dan üzücü haber
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    Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'de Sezen Aksu'nun hastalığı olarak hatırlanan Cushing Sendromu'na yakalanan Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu.

  • 3 Türkan Şoray'dan üzücü haber
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    Türkan Şoray uzun yıllardır yaşadığı bu rahatsızlığın araştırmalarla Cushing Sendromu olarak teşhis edildiğini belirtmiş ve ameliyat olacağını açıklamıştı.

  • 4 Türkan Şoray'dan üzücü haber
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    Sendrom nedeniyle hızla aldığı kiloları veremeyen ve yürüme güçlüğü çeken Türkan Şoray’ın adı gizli tutulan bir hastanede ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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  • 5 Türkan Şoray'dan üzücü haber
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YORUMLAR 3
  • Misafir
    Misafir
    Acil şifalar versin Allahım Türkiye nin güzeiier güzeli sultani na
  • Misafir
    Misafir
    Geçmiş olsun sultanım
  • Misafir
    Misafir
    Gecmis olsun sultanimiz.Insallah derdine deva olur gecirdigin ameliyat.Sevgiyle opuyorum.
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