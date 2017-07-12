İpek Yaylacıoğlu Usta anne oldu

2014 yılında işadamı Hakan Usta ile evlenen İpek Yaylacıoğlu Usta ikinci kez anne oldu.

Arka Sokaklar ve İşler Güçler dizileriyle ünlenen İpek Usta bu sabah bir kız bebek dünyaya getirdi. İkinci kez annelik heyecanı yaşan güzel oyuncu kızına 'Ece' ismini verdi.

Bebeklerin ilk fotoğrafını paylaşan çift 'Minik prensesim Ece, sağlıkla geldi çok şükür' mesajını yayınladı.



Hakan Usta ve İpek Yaylacıoğlu Usta'nın Kaan adında bir de oğlu var.

İpek Yaylacıoğlu

Hakan Usta