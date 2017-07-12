İpek Yaylacıoğlu Usta, Hakan Usta
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İpek Yaylacıoğlu Usta anne oldu

Güzel oyuncu İpek Yaylacıoğlu Usta bu sabah bir kız bebek dünyaya getirdi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:38:14 Güncelleme: 10:07:07

2014 yılında işadamı Hakan Usta ile evlenen İpek Yaylacıoğlu Usta ikinci kez anne oldu.

Arka Sokaklar ve İşler Güçler dizileriyle ünlenen İpek Usta bu sabah bir kız bebek dünyaya getirdi. İkinci kez annelik heyecanı yaşan güzel oyuncu kızına 'Ece' ismini verdi.

Bebeklerin ilk fotoğrafını paylaşan çift 'Minik prensesim Ece, sağlıkla geldi çok şükür' mesajını yayınladı.


Hakan Usta ve İpek Yaylacıoğlu Usta'nın Kaan adında bir de oğlu var.

  • İpek Yaylacıoğlu
  • Hakan Usta
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