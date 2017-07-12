Helin Avşar ile işletmeci Gürkan Şef (Gürkan Topçu) 1 aydır aşk yaşıyor. Takvim'in haberine göre, uzun süredir ikili hakkında aşk yaşadıkları dedikoduları kulislerde konuşuluyordu. Dedikodular doğru çıktı.
Helin Avşar ve Gürkan Şef'in uzun süredir görüştükleri, son 1 aydır da aşk yaşadıkları ortaya çıktı.
Hülya Avşar'ın kardeşi olan Helin Avşar, 10 ay evli kaldığı Serhan Bora'dan 2016 Aralık ayı sonunda boşanma kararı almış ve İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davası tek celsede sonuçlanmıştı.
- helin avşar
- Gürkan Topçu
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