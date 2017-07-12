Nur Yerlitaş
FİSKOS

Nur Yerlitaş'tan ilk paylaşım

Ünlü modacı son sağlık durumu hakkında sevenlerine sosyal medya hesabından bilgi verdi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:06:08 Güncelleme: 12:10:22

Tatilini geçirdiği Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü modacı Nur Yerlitaş, zatürre teşhisiyle tedavi altına alındı. Ünlü modacı sağlığı hakkında sosyal medyadan sevenlerine bilgi verdi.

Moda tasarımcısı Nur Yerlitaş, rahatsızlığı nedeniyle önceki gece yarısı saat 01.00'de Bodrum'da bir hastanenin acil servisine getirildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından Yerlitaş'a zatürre teşhisi konuldu.

Sağlığı ile ilgili sevenlerine bilgi veren Yerlitaş, sosyal medyadan 'iyileşeceğim biraz zaman' mesajımı paylaştı.

  • Nur Yerlitaş
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