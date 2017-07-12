Tatilini geçirdiği Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü modacı Nur Yerlitaş, zatürre teşhisiyle tedavi altına alındı. Ünlü modacı sağlığı hakkında sosyal medyadan sevenlerine bilgi verdi.
Moda tasarımcısı Nur Yerlitaş, rahatsızlığı nedeniyle önceki gece yarısı saat 01.00'de Bodrum'da bir hastanenin acil servisine getirildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından Yerlitaş'a zatürre teşhisi konuldu.
Sağlığı ile ilgili sevenlerine bilgi veren Yerlitaş, sosyal medyadan 'iyileşeceğim biraz zaman' mesajımı paylaştı.
- Nur Yerlitaş
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