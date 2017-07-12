Türkücü İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, aradığı aşkı buldu.

Bir aydır Çakıl Onatlı ile birlikte olan İdo Tatlıses ilişkisini gözlerden uzak yaşarken, sevgilisi ise sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.

Çakıl Onatlı, İdo’nun kucağında uyurken çekilen fotoğrafını siyah kalp emojisi koyarak takipçileriyle paylaştı.

İdo son dönemde verdiği kilolarla gündem olmuştu. Tatlıses, şekerli, tuzlu ve yağlı yiyecekler yemeyi keserek iki haftada 10 kilo verdiğini söylemişti.

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