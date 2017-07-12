Cem Yılmaz, 'Beykozlu Mozart' olarak tanınan ve konservatuvara girmesi için destek verdiği Yunus Yazar'ı ziyaret etti.

Tek katlı bir gecekonduda yaşayan ve günde 7 saatini bir hayırsever tarafından hediye edilen piyanosunun başında geçiren Yunus Yazar, Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olmasının ardından iki kez üniversite sınavına girmiş fakat "100 puan" barajını geçemediği için konservatuvarların yetenek sınavlarına başvuramamıştı.

İstanbul'un Beykoz semtinde yaşayan ve dünyaca ünlü besteci Mozart'la aynı müzik kulağına sahip olan 19 yaşındaki otizmli Yunus Yazar'a Cem Yılmaz destek mesajı yayınlamıştı. Bu mesajın ardından Yunus'un İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na kabul edilmişti. Cem Yılmaz, daha önce konservatuvara girmesi için destek verdiği Yunus Yazar'ı ziyaret etti.

Cem Yılmaz Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Sevgili Yunus'u ziyaret ettik Özgen hocamızla.Yunus bu sene konservatuarlı oluyor kendisine başarılar diliyorum."

DAHA ÖNCE KONSERVATUVARA GİTMESİ DESTEK VERMİŞTİ

Komedyen Cem Yılmaz Yunus Yazar için 'Bu kardeşimize destek olmak istiyorum. Konservatuvar okuması için yetkililer de destek olursa burs vermek isterim' demişti. YÖK Başkanı Saraç'ın talimatıyla Yunus'un durumu incelemeye alınırken, genç yeteneğin İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarlarındaki yetenek sınavlarına başvurabilmesine karar verilmişti. Saraç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla "Otizmli Yunus evladımızın İstanbul Üniversitesi Konservatuvarında yapılan değerlendirme neticesinde üstün yetenekli olduğunun tespit edildiğini öğrendim. Kendisini tebrik ediyor, eğitim hayatında başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.