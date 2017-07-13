13 Temmuz 2017 Perşembe, 04:38:56 | Güncelleme: 05:04:11
HT Magazin yazarı Esin Övet, son günlerden sıkça konuşulan Adriana Lima ve
Metin Hara ilişkisini yazdı
1
1|33
İki gündür Adriana Lima ve Metin Hara’yla yatıp kalkıyoruz. Çünkü bu olaya kimse inanmak istemiyor. Planlanmış bir saatte paylaşılan video, göstere göstere öpüşerek poz vermeler, her dakika basına yakalanmalar gösteriyor ki bu işin içinde bir şeyler var.
2
2|33
İlişkinin reklam olasılığı hakkında da bu işin bilenler olarak sürekli yazıyoruz, çiziyoruz. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Önceki gün sosyal medya hesaplarımdan size sordum. “Sizce de kurgu mu, Adriana Lima bu işin içinde mi, içindeyse para için mi?” dedim, işte yanıtlar:
3
3|33
Cafer Palamut: Bence Adriana Lima çirkin erkek seviyor. Bundan önceki de bir felaketti. Miami’de aynı gym’de spor yapıyoruz ve onun koçuyla çalışıyorum. Duygusala bağlamış, kendini boksa vermişti. Sabah-akşam dağı taşı yumrukluyordu.
4
4|33
Esra Türker: Tamam altıncı his diyelim, ama ben Metin’i ilk gördüğüm, ilk tanıştığım andan itibaren çok taktikleri olan biri gibi geldi bana. Ayrıca enerjisi de, bakışları da “Hımm bakayım işime yararsa samimi olurum” gibiydi. Pek yanılmam, insanları tanırım ve şimdi anlıyorum ki yanılmadım, o karelerde aşk göremedim ben. Kimsenin değil, Metin Hara’nın kendi kurgusu. Kız da biraz saf.
HABERİN DEVAMI
5
5|33
Çağla Feyezioğlu: Adriana, Acun Ilıcalı kankası rica etmiş, onu kıramamıştır.
6
6|33
Ecem Buse Demir: Esin Hanım, bence kesinlikle kurgu değil. Metin Hara alanında çok tanınan biri ve bence böyle bir şöhret ona aykırı. Çok saygın, tatlı mı tatlı bir insan, niye böyle bir şey yapsın diyorum.
7
7|33
Burçin Aymayan: Kesinlikle kurgu, ilk videoyu izlediğimde fark ettim. Adam herkese göstermek istercesine zorla öpüyor.
8
8|33
Gizem Nl: Bence paraya doymama gibi bir durum var. Fotoğraflar çok açık, göstere göstere poz veriyorlar. Hiçbir şekilde doğal değil, aksine rahatsız edici bir yapaylık hâkim. Güzel bir proje olmuş, umarım başarı elde ederler.
HABERİN DEVAMI
9
9|33
İpek Berk Köse: Bence kurgu, Adriana da para aldı bence.
10
10|33
Derya Defne Burhan: Kesinlikle kurgu.
11
11|33
Tuğba Ergundenkume: Adam Gülben Ergen’e verdiği röportajda anlatıyor zaten. “Amerika’da sırt çantamı takıp kendimi tanıtmak için saatlerce ünlülerin kapısında bekliyorum” diyor. En net açıklama ilk ağızdan.
12
12|33
Özlem Karabulut: Bence de kurgu, adamla takılıyor, adam kendini haber yaptırıyor belki. Kızın haberi yoktur ama adam çektiriyor kendisini bilerek.
HABERİN DEVAMI
13
13|33
Eylm.cskn: Adriana’yı kişisel gelişim ayağına etkiledi bence. Metin Hara’nın o kadar parası yoktur. Kişisel gelişim olayını ünlüler normal halktan daha çok önemsiyor. Metin egosuna yenik düştü ve kendi kişisel gelişimini tamamlayamamış bir ergen gibi davrandı. Bence kendi işini baltaladı haberi yok. Ben mesela çok soğudum.
14
14|33
Faziletaxe: Resimler berbat. Kıza sarılmayı bile becerememiş.
15
15|33
Derya Gürlerr: Kesinlikle kadın kandırılıyor. Metin işin kaymağı peşinde, mesleği ve insan yönetmesi sayesinde çok güzel bir kurgu hazırlanmış. Şaka gibi. Official İsmail: Günümüzde erkekler çocuk doğuruyor, dünya hali. Çok ciddiye almayın, yaz aşkları.
16
16|33
Selinonan: Belki Adriana’nın organizasyonudur bu, olamaz mı? Yeni projesi var belki.
HABERİN DEVAMI
17
17|33
Yasemin Berkman: Kurgu olduğuna kesin katılıyorum. Ama konu asla para olamaz. Bu kız koskoca model, para için bunu yapmak bambaşka bir anlama çıkar. Onu da yapacak olsa magazin için yapmaz. Bence etkilendi ve Metin’e yardım etmek istedi. Ya da arkada daha büyük bir plan var.
18
18|33
Not 1: Gelen mesajların arasında özellikle cinsel tercih konusunda bazı yorumlar ve açıklamalar vardı. Ancak özel alana saygıdan dolayı o yorumları yazmıyorum. Bilginize.
19
19|33
Not 2: Çok fazla mesaj geldi, hepsini yayınlayamadım. Teşekkürler.