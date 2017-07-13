'Bence Adriana Lima çirkin erkek seviyor'

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Esra Türker: Tamam altıncı his diyelim, ama ben Metin’i ilk gördüğüm, ilk tanıştığım andan itibaren çok taktikleri olan biri gibi geldi bana. Ayrıca enerjisi de, bakışları da “Hımm bakayım işime yararsa samimi olurum” gibiydi. Pek yanılmam, insanları tanırım ve şimdi anlıyorum ki yanılmadım, o karelerde aşk göremedim ben. Kimsenin değil, Metin Hara’nın kendi kurgusu. Kız da biraz saf.