FİSKOS

'Bence Adriana Lima çirkin erkek seviyor'

13 Temmuz 2017 Perşembe, 04:38:56

HT Magazin yazarı Esin Övet, son günlerden sıkça konuşulan Adriana Lima ve Metin Hara ilişkisini yazdı

  • 1 'Bence Adriana Lima çirkin erkek seviyor'
    1 | 33

    İki gündür Adriana Lima ve Metin Hara’yla yatıp kalkıyoruz. Çünkü bu olaya kimse inanmak istemiyor. Planlanmış bir saatte paylaşılan video, göstere göstere öpüşerek poz vermeler, her dakika basına yakalanmalar gösteriyor ki bu işin içinde bir şeyler var. 

  • 2 'Bence Adriana Lima çirkin erkek seviyor'
    2 | 33

    İlişkinin reklam olasılığı hakkında da bu işin bilenler olarak sürekli yazıyoruz, çiziyoruz. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Önceki gün sosyal medya hesaplarımdan size sordum. “Sizce de kurgu mu, Adriana Lima bu işin içinde mi, içindeyse para için mi?” dedim, işte yanıtlar:

  • 3 'Bence Adriana Lima çirkin erkek seviyor'
    3 | 33

    Cafer Palamut: Bence Adriana Lima çirkin erkek seviyor. Bundan önceki de bir felaketti. Miami’de aynı gym’de spor yapıyoruz ve onun koçuyla çalışıyorum. Duygusala bağlamış, kendini boksa vermişti. Sabah-akşam dağı taşı yumrukluyordu.

  • 4 'Bence Adriana Lima çirkin erkek seviyor'
    4 | 33

    Esra Türker: Tamam altıncı his diyelim, ama ben Metin’i ilk gördüğüm, ilk tanıştığım andan itibaren çok taktikleri olan biri gibi geldi bana. Ayrıca enerjisi de, bakışları da “Hımm bakayım işime yararsa samimi olurum” gibiydi. Pek yanılmam, insanları tanırım ve şimdi anlıyorum ki yanılmadım, o karelerde aşk göremedim ben. Kimsenin değil, Metin Hara’nın kendi kurgusu. Kız da biraz saf.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 'Bence Adriana Lima çirkin erkek seviyor'
    5 | 33

    Çağla Feyezioğlu: Adriana, Acun Ilıcalı kankası rica etmiş, onu kıramamıştır.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir
    kizi hipnozlamis
Kalan karakter : 2000