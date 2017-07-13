FİSKOS

Oyuncu Hatice Şendil'in acı günü

13 Temmuz 2017 Perşembe, 16:05:04 AA

  • 1 Oyuncu Hatice Şendil'in acı günü
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    Antalya'da otomobilin çarptığı oyuncu Hatice Şendil'in babası Nevzat Şendil, hayatını kaybetti.

  • 2 Oyuncu Hatice Şendil'in acı günü
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    B.D'nin kullandığı otomobil, Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi'nde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Şendil'e (71) çarptı.

  • 3 Oyuncu Hatice Şendil'in acı günü
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    Kazada yaralanan Şendil, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

  • 4 Oyuncu Hatice Şendil'in acı günü
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    Nevzat Şendil'in cenazesinin bugün Muratpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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  • 5 Oyuncu Hatice Şendil'in acı günü
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    Şendil, iki ay önce ilk bebeği Can'ı kucağına almıştı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir
    Misafir
    Başınız sagolsun.
  • Misafir
    Misafir
    allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun..
  • Misafir
    Misafir
    ALLAH RAHMET EYLESİN.
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