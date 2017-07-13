Oyuncu Hatice Şendil'in acı günü

Antalya'da otomobilin çarptığı oyuncu Hatice Şendil'in babası Nevzat Şendil, hayatını kaybetti.
B.D'nin kullandığı otomobil, Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi'nde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Şendil'e (71) çarptı.
Kazada yaralanan Şendil, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
Nevzat Şendil'in cenazesinin bugün Muratpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Şendil, iki ay önce ilk bebeği Can'ı kucağına almıştı.