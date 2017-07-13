FİSKOS

İbrahim Tatlıses'ten 15 Temmuz mesajı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 16:34:46

  • 1 İbrahim Tatlıses'ten 15 Temmuz mesajı
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    İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili paylaşımda bulundu.

  • 2 İbrahim Tatlıses'ten 15 Temmuz mesajı
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    Tatlıses'in mesajı şöyle: 15 Temmuz'u unutmadım, unutmayacağız bunu  bilin!!! Bunun bilincindeki bu MİLLET'i durduramayacaksınız. Türkiye'nin başında bir komutan ve arkasında da güçlü bir millet varken 15 TEMMUZ'u unutturamazsınız, bu ülke herşeye rağmen her zamankinden daha güçlü, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyecek!!! Bizim intikamımız sizlerin yaptığı gibi çoluğu çocuğu ve masumları öldürmek olmayacak, sizler gibi hainleri insana dönüştürmek olacak...!!!

  • 3 İbrahim Tatlıses'ten 15 Temmuz mesajı
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  • 4 İbrahim Tatlıses'ten 15 Temmuz mesajı
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  • 5 İbrahim Tatlıses'ten 15 Temmuz mesajı
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