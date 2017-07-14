FİSKOS

Adriana Lima manzaraya hayran kaldı

14 Temmuz 2017 Cuma, 09:40:56

  • 1 Adriana Lima manzaraya hayran kaldı
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    Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne 4 gün önce tatile gelen Brezilyalı dünyaca ünlü top model 36 yaşındaki Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara bugün tüm gün Dereköy Mahallesi’ndeki çiftlik evinden çıkmadı.

  • 2 Adriana Lima manzaraya hayran kaldı
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    DHA'nın haberine göre, günü odalarında ve çiftlikteki havuz başında geçiren Lima ve Hara, akşam saatlerinde VIP minibüse binerek Gümüşlük Mahallesi’ndeki bir balık restorantına geldi, ikili gün batımında balık yedi.

  • 3 Adriana Lima manzaraya hayran kaldı
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    Lima ve Hara, deniz çipurası, deniz börülcesi, kalamar dolması ve portakal suyundan oluşan menüyü tercih etti.

  • 4 Adriana Lima manzaraya hayran kaldı
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    Restorana girişinde Lima İngilizce olarak "Metin bana Bodrum gecelerini gezdiriyor. Bugünkü gün batımı muhteşem, çok iyi dinleniyoruz." dedi.

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  • 5 Adriana Lima manzaraya hayran kaldı
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    Mavi yolculuğa çıkması beklenen Hara ve Lima’nın çiftlik evindeki tatillerinden son derece mutlu oldukları, şiir kitapları okudukları öğrenildi.

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