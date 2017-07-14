Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne 4 gün önce tatile gelen Brezilyalı dünyaca ünlü top model 36 yaşındaki Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara bugün tüm gün Dereköy Mahallesi’ndeki çiftlik evinden çıkmadı.
DHA'nın haberine göre, günü odalarında ve çiftlikteki havuz başında geçiren Lima ve Hara, akşam saatlerinde VIP minibüse binerek Gümüşlük Mahallesi’ndeki bir balık restorantına geldi, ikili gün batımında balık yedi.
Lima ve Hara, deniz çipurası, deniz börülcesi, kalamar dolması ve portakal suyundan oluşan menüyü tercih etti.
Restorana girişinde Lima İngilizce olarak "Metin bana Bodrum gecelerini gezdiriyor. Bugünkü gün batımı muhteşem, çok iyi dinleniyoruz." dedi.
Mavi yolculuğa çıkması beklenen Hara ve Lima’nın çiftlik evindeki tatillerinden son derece mutlu oldukları, şiir kitapları okudukları öğrenildi.