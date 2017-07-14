Şahan Gökbakar, Adriana Lima
FİSKOS

Şahan Gökbakar'dan Adriana Lima paylaşımı

Komedyen Şahan Gökbakar, sinemada hayat verdiği 'Recep İvedik' karakteri ile Brezilyalı model Adriana Lima'yı fotoşopla yan yana montaj yaptı

14 Temmuz 2017 Cuma, 11:46:31 Güncelleme: 12:28:08

Son günlerden magazin gündeminde ilk sıradan düşmeyen Brezilyalı model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara ilişkisi hakkında Şahan Gökbakar da topa girdi. Ünlü komedyen, sosyal medya hesabı üzerinden 'Recep İvedik' montajı ile ilginç bir paylaşımda bulundu. Gökbakar'ın, Instagram'da yayımladığı kareye "37 senedir içimde biriken bütün enerjiyi salacağım" notu düşmesi dikkati çekti. Gökbakar'ın bu paylaşımına 85 bine yakın beğeni geldi.

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