Şahan Gökbakar'dan Adriana Lima paylaşımı

Son günlerden magazin gündeminde ilk sıradan düşmeyen Brezilyalı model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara ilişkisi hakkında Şahan Gökbakar da topa girdi. Ünlü komedyen, sosyal medya hesabı üzerinden 'Recep İvedik' montajı ile ilginç bir paylaşımda bulundu. Gökbakar'ın, Instagram'da yayımladığı kareye "37 senedir içimde biriken bütün enerjiyi salacağım" notu düşmesi dikkati çekti. Gökbakar'ın bu paylaşımına 85 bine yakın beğeni geldi.

Adriana Lima

şahan gökbakar