FİSKOS

Adriana Lima ile Metin Hara mavi yolculukta

14 Temmuz 2017 Cuma, 14:23:27 DHA

  • 1 Adriana Lima ile Metin Hara mavi yolculukta
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    Bodrum'da yazar sevgilisi Metin Hara ile birlikte tatil yapan dünyaca ünlü top model Adriana Lima, tatillerinin 5'inci gününde Dereköy Mahallesi'nde kaldıkları çiftlik evinden ayrılarak motoryatla tekne turuna çıktı. 

  • 2 Adriana Lima ile Metin Hara mavi yolculukta
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    DHA'nın haberine göre, Yalıkavak'taki Palmarina'dan motoryata binen ikilinin neşeli halleri dikkat çekti.

  • 3 Adriana Lima ile Metin Hara mavi yolculukta
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    Dünyaca ünlü model Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara ile birlikte pazartesi günü İstanbul'dan uçakla Bodrum'a gelerek Dereköy Mahallesi'ndeki çiftlik evine yerleşti. 

  • 4 Adriana Lima ile Metin Hara mavi yolculukta
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    Sadece akşam yemeği için dışarı çıkan çift, tatillerinin 5'inci gününde mavi yolculuğa başladı. Saat 10.30'da kaldıkları çiftlik evinden bir araçla ayrılan Lima ve Hara, Yalıkavak Mahallesi'ndeki Palmarina'ya geldi. 

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  • 5 Adriana Lima ile Metin Hara mavi yolculukta
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    Burada tekneye gitmek için bir süre yürüyen çift, bu sürede basın mensuplarının da fotoğraf ve görüntü almasına izin verdi. Marinada el ele yürüyen çiftin keyifli oldukları gözlendi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 5 dakika önce
    Bu saatten sonra tek hedefim İrina Shayk
  • Misafir 22 dakika önce
    adam bildiğin cennette yahu :D
  • Misafir 57 dakika önce
    hahahahha
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