FİSKOS
Adriana Lima ile Metin Hara mavi yolculukta
14 Temmuz 2017 Cuma, 14:23:27 | Güncelleme: 14:48:32
DHA
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Bodrum'da yazar sevgilisi Metin Hara ile birlikte tatil yapan dünyaca ünlü top model Adriana Lima, tatillerinin 5'inci gününde Dereköy Mahallesi'nde kaldıkları çiftlik evinden ayrılarak motoryatla tekne turuna çıktı.
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DHA'nın haberine göre, Yalıkavak'taki Palmarina'dan motoryata binen ikilinin neşeli halleri dikkat çekti.
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Dünyaca ünlü model Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara ile birlikte pazartesi günü İstanbul'dan uçakla Bodrum'a gelerek Dereköy Mahallesi'ndeki çiftlik evine yerleşti.
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Sadece akşam yemeği için dışarı çıkan çift, tatillerinin 5'inci gününde mavi yolculuğa başladı. Saat 10.30'da kaldıkları çiftlik evinden bir araçla ayrılan Lima ve Hara, Yalıkavak Mahallesi'ndeki Palmarina'ya geldi.
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Burada tekneye gitmek için bir süre yürüyen çift, bu sürede basın mensuplarının da fotoğraf ve görüntü almasına izin verdi. Marinada el ele yürüyen çiftin keyifli oldukları gözlendi.
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Lima, "Çektiğiniz fotoğraflardan en güzelini seçin" diyerek, basın mensuplarıyla şakalaştı. Basın mensuplarının nasıl olduğu yönündeki soruya el işaretleriyle iyi olduğu yanıtını verdi.
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Lima ayrıca Bodrum'u beğendiğini ve güzel bir yer olduğunu söyledi. Lima ve Hara, yaklaşık 100 metre yürüdükten sonran golf arabasıyla binecekleri motoryata gitti.
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Palmarina'da demirli 'Şeyda' isimli 18 metrelik yata binen çift, zaman kaybetmeden denize açılarak, Göltürkbükü'ne gitti.
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Motoryat, Cennet Koy'a demirledi. Çift denize girerek, kendini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Lima düzgün fiziği ile dikkat çekti. 15 dakika kadar denizde kalan çift daha sonra motoryata çıkarak dinlenmeye çekildi.
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