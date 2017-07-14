Demet Şener tanıklarını dinletti

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Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul 14'üncü Aile Mahkemesi'nde dün(14 Temmuz Cuma) görülen ve gizlilik kararı olan duruşmaya avukatı Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu ile birlikte katılan Demet Kutluay, duruşmadan önce gerginliği gözlerden kaçmadı.