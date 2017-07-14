Demet Şener tanıklarını dinletti

Eski Manken Demet Şener, avukatıyla birlikte İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davasına katıldı. Demet Kutluay'ın tanıklarının dinlendiği duruşmaya, eşi eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay gelmedi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul 14'üncü Aile Mahkemesi'nde dün(14 Temmuz Cuma) görülen ve gizlilik kararı olan duruşmaya avukatı Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu ile birlikte katılan Demet Kutluay, duruşmadan önce gerginliği gözlerden kaçmadı.
Adliye koridorunda fotoğrafını çeken gazeteciye tepki gösteren Demet Kutluay, "Gizli cekmeyin. Duruşmadan sonra çekin" dedi. Duruşmada Demet Kutluay'ın tanığı olarak bir önceki duruşmada hakkında zorla getirime kararı olan Suzan Serez dinlendi. Yaklaşık bir saat süren duruşmadan sonra Demet Kutluay, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Gazetecilere görüntü veren Kutluay avukatlarıyla birlikte birlikte adliyeden ayrıldı.