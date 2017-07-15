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"Üç dövmem var. Biri palyaço, biri ölümsüzlük sembolü, diğeri de bir kız suratı. Palyaço ile kız suratını 13 yaşındayken yaptırdım. ‘Anlamı ne?’ diye soruyorlar. Anlamı yok. O yaşta ilgi çekmekti amaç. ‘Pişmansın o zaman’, diyorlar. Hayır, değilim. ‘Niye sildirmiyorsun?’ diye soruyorlar. ‘Şimdiki Metin olsa palyaço dövmesi yaptırmaz ama pişman değilim’ diyorum. ‘Laf ebeliği yapma’ diyorlar. Hayır... 13 yaşındaki Metin birçok seçim ve hata yaptı. Doğruve yanlış seçimleri onu buraya getirdi. Gelebildiğim nokta mükemmellikten uzak ama içsel anlamda gelişimimden mutluyum. O nedenle 13 yaşındaki Metin’in verdiği kararları, seçimlerini kutsal görüyorum."