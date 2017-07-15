Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile birlikte tatil yapan yazar Metin Hara bu kez dövmeleriyle gündem oldu.
DHA'nın haberine göre; Metin Hara’nın dün çıktığı ve Lima’yı öpücüklere boğduğu mavi yolculukta, sol kolunun üst tarafında bir kadın dövmesi dikkati çekti. Hara’nın Adriana Lima’nın resmini koluna dövdürdüğü yorumları yapıldı.
Ancak Metin Hara 2016 yılında verdiği bir röportajda vücudundaki dövmelerin sırrını şu sözlerle anlatmıştı:
"Üç dövmem var. Biri palyaço, biri ölümsüzlük sembolü, diğeri de bir kız suratı. Palyaço ile kız suratını 13 yaşındayken yaptırdım. ‘Anlamı ne?’ diye soruyorlar. Anlamı yok. O yaşta ilgi çekmekti amaç. ‘Pişmansın o zaman’, diyorlar. Hayır, değilim. ‘Niye sildirmiyorsun?’ diye soruyorlar. ‘Şimdiki Metin olsa palyaço dövmesi yaptırmaz ama pişman değilim’ diyorum. ‘Laf ebeliği yapma’ diyorlar. Hayır... 13 yaşındaki Metin birçok seçim ve hata yaptı. Doğruve yanlış seçimleri onu buraya getirdi. Gelebildiğim nokta mükemmellikten uzak ama içsel anlamda gelişimimden mutluyum. O nedenle 13 yaşındaki Metin’in verdiği kararları, seçimlerini kutsal görüyorum."
Öte yandan Metin Hara, sosyal medyadan görüntülü 15 Temmuz mesajı yayınlayarak şehitleri ve gazileri andı. Hara, takipçilerine şöyle seslendi: "Merhaba ben Metin Hara. Bundan bir yıl önce bütün sıfatları geride bırakarak hep beraber bir millet olduk ve geleceğimize sahip çıktık. Bugün 15 Temmuz şehitleri rahmetle anıyoruz ve gazilerimize minnet duyuyoruz" dedi.