FİSKOS

Esin Övet: Metin Hara susmalı, konuştukça batıyor

16 Temmuz 2017 Pazar, 09:33:34

  • 1 Esin Övet: Metin Hara susmalı, konuştukça batıyor
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    HT MASA ekibi bu hafta Metin Hara-Adriana Lima aşkını, tatil için Bodrum’u tercih eden Kate Moss’un havuz başı pozlarını, Rafet El Roman’ın oğlu Edvan’ın annesi Yeşim Eryıldırım’la yeniden bir araya gelmesini, Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz’ün Bodrum’daki La Plaj’daki ortaklığından çekilmesini ve 2017 yazına damga vuran şarkıları masaya yatırdı.

  • 2 Esin Övet: Metin Hara susmalı, konuştukça batıyor
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    Türkiye, yılın magazin bombasını, Metin Hara-Adriana Lima aşkını konuşuyor! Kısaca soralım, sizce bu ilişki kurgu mu gerçek mi?

  • 3 Esin Övet: Metin Hara susmalı, konuştukça batıyor
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    OBEN BUDAK: İnanmamamız için her şey deneniyor gibi. “Paulo Coelho olacağım” diyor, “Dünyaya seminerler vereceğim” diyor, bütün bunlar durup dururken olmayacak tabii ki tanınmaya ihtiyacı var. Adriana Lima’nın da dünyadaki popülerliği bitmek üzere, zaten o yüzden ülkemize bu kadar gidip geliyor. Basında yer alacak “Türk sevgili” haberleri onun da işine yarayacaktır. İki taraf da bir şeyleri parlatıyor, fena mı?

  • 4 Esin Övet: Metin Hara susmalı, konuştukça batıyor
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    İPEK DURKAL: Ben gerçekten birlikte olduklarını düşünenlerdenim. Ve bunu da özellikle göstere göstere yaşamayı seçtiklerine inanıyorum. Reklam kısmına gelince, Metin Hara dünyada tanınmayı çok istiyor ve bu da isminin duyulması açısından büyük bir fırsat. Pek tabii o da bu fırsatı kaçırmıyor. Kendisi de söyledi zaten, “Ben dünyanın Paulo Coelho’su olacağım” diye.

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  • 5 Esin Övet: Metin Hara susmalı, konuştukça batıyor
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    KADİR KAYMAKÇI: Bir arkadaşım “Adrina Lima, Metin Hara’yla Bodrum’a gitmiş” dediğinde “Adriana Bodrum’a haraya gitmiş” anladım! “At seviyordur” dedim. Benim cahilliğim. Adam büyük bir ‘yazarmış’! Dün konuyla ilgili açıklamalarını okudum. “Yola düşen bir ruh” olarak ‘eşcinsel’ olmadığını belirtip ‘ispat’ için de eski sevgililerinin adını sıralamış art arda. ‘Zavallılık’ nedir, ne değildir konusunda referans kaynağı olabilecek bu açıklamasından dolayı kendisini tebrik ediyorum... “Röportaj vermiyorum, PR yapmıyorum, ürün satmıyorum” deyip ertesi gün elinde tuzlukla her önüne gelene konuşmuş...

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