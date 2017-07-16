Esin Övet: Metin Hara susmalı, konuştukça batıyor

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BÜLENT İPEK: En başında aklıma gelse de kurgu diyenlerden olmadım. Demek istemedim. Elimizde ilişkileriyle alalakalı henüz buna dair bir şey yoktu. Adriana’yı 30 liralık müzik kutusu ve şiirle tavlamış. Ne güzel. Hara, Hürriyet’teki röportajında “Bu kez purolu, yatlı fabrikatörler kazanmadı” diyerek gençlerin kahramanı olmaya oynadığını düşündürüyor. “Çekemeyenler soda içsin, daha büyük şeyler de olacak” diyerek ‘yeni bir kurgunun peşinde mi’ sorusunu akıllara getiriyor. ‘Yenge’ diyerek kendi kendini milli damat pozisyonuna sokması, bir kısmı evlenmiş eski ünlü sevgililerini bir çırpıda sayıvermesi kontrollü bir kurguyu çok rahat planlayıp hayata geçirebileceği izlenimini veriyor.