FİSKOS
Derya Uluğ: Bir günde meşhur oldum
16 Temmuz 2017 Pazar, 10:23:43 | Güncelleme: 11:04:22
-
1
1
|
14
Uzun zamandır tanımak istediğim biriydi Derya Uluğ. Çıkış şarkısı ‘Okyanus’, geçen yılın en popüler şarkılarındandı. ‘Canavar’la bu başarıyı devam ettirdi. İlginç olan bu atarlı şarkıları sevgilisi Asil Gök’le birlikte yazıyor olması. HT Magazin'den Neziha Kartal'ın gerçekleştirdiği röportajda Gök de yanımızdaydı. Çok güzel bir enerjileri var. Bu uyum başarıyı getiriyor...
-
2
2
|
14
"EBRU GÜNDEŞ'İN MANEVİ DESTEĞİ HERŞEYE DEĞER"
Bomba gibi bir giriş yaptınız sektöre. Bu nasıl bir his? Neler değişti hayatınızda?
Bu benim hayalimdi. İnsan hayal ediyor ama gerçekleşeceğini düşünmüyor. Biz hep olumlu düşündük ama bu kadar olacağını düşünmedik. Şarkıyı çıkardığımızın ertesi günü arabalarda duyduk. Bir günde meşhur oldum ve bunun devamını getirmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım, çevrem, alışkanlıklarım aynı. Hayatımda hiçbir şey değişmedi. Sadece çok daha yoğunum.
-
3
3
|
14
Uzun yıllardır sektördesiniz. Ebru Gündeş’in vokalistliğini yaptınız. Biri neden bunca zaman size albüm yapmadı?
Böyle bir talebim olmadı. Biraz gururluyumdur, kimseden kolay kolay yardım isteyemem. Ebru Gündeş’in hem sosyal medyada hem de telefondaki mesajlarıyla verdiği manevi destek her şeye değer. Hâlâ da devam ediyor. Onunla iletişim halinde olmak birçok insanın verebileceği paradan daha değerli.
-
4
4
|
14
"BOŞA HARCAYACAK, DİNLENECEK VAKTİMİZ YOK"
10 yıl sonrası için kendinize nasıl yatırım yapıyorsunuz?
Daha iyisini yapmak için daha fazla para kazanmalıyım. Daha büyük işler yaptıkça daha büyük prodüksiyonlu sahnelerde yer alacak, daha büyük konserler vereceğim. Genç nesil için söylüyorum; boşa harcayacak, yatıp dinlenecek vaktimiz yok. Kendime hiç vakit ayırmıyorum. Pişman da değilim.
-
5
5
|
14
‘Yıllardır bunun için uğraşıyorsun. Şimdi niye şikâyet ediyorsun’ derler. Allah benim yaşadığımı isteyen herkese yaşatsın.
-
6
6
|
14
Yeni nesil popçuların arasından su sızmıyor. Buluşunca neler konuşuyorsunuz?
Kimse birbirini sevmek zorunda değil. Belki içimizde de vardır birbirini sevmeyen ama ben kimsenin aşağıya çekilmesi için bir şey yapmam. Ediz, Simge, Buray, Merve (Özbey) ve Ece’yle (Seçkin) görüşüyorum. Birbirimizin yanlışlarını düzeltiyoruz. İş dışında her şeyi konuşuyoruz.
-
7
7
|
14
"BİRAZ ATARLIYIM"
Başka isimlere şarkı veriyorsunuz. Kıskançlık olmuyor mu?
Bazen olabiliyor ama herkesin bir tarzı ve tavrı var. Tarz olarak müzik tarzından bahsediyorum. Tavır da kişinin karakteri ve hareketleri. Her söz herkeste güzel durmuyor. Bazı şarkıları çok seviyorum ama bana yakışmayacağı için şarkının yakı- şacağı isimlere dinletiyoruz. O yüzden her güzel şarkıyı herkes söylememeli. Kendine yakışanı söylemek çok önemli.
-
8
8
|
14
Size atarlı şarkılar mı yakışıyor?
Aslında şarkılarımızın hepsi atarlı değil. İnsanlar bunu albümde de görecekler. Atarlı olsun diye de yazılmadı bu şarkılar. Biraz günlük tavrımla alakalı olabilir. Sinirlenince son söylenecek şeyleri ilk başta söylerim ya da cümlelerimin sonunda hep bir laf sokma vardır. Biraz atarlıyım sanırım. Bu, şarkıları da etkiliyor. Şarkıları Asil’le (Gök) birlikte yapıyoruz ve ben bu konuda bütünleştiğimize inanıyorum.
-
9
9
|
14
Çift olarak şarkılarınızda hep atar var. Sizden romantik bir aşk şarkısı duyacak mıyız?
Detaylara girmek istemiyorum. Albümde o kadar çok aşk şarkısı var ki... Naif şarkılarımızı da göreceksiniz.
-
10
10
|
14
"HEP YAN YANA OLACAĞIZ"
Sevgiliniz Asil Gök’le ne zamandır birliktesiniz?
2.5 yıldır. Aynı müzikten keyif alan, aynı şeyleri beğenen bir çiftiz. Asil, hem müzik hem de ses olarak anormal bir yetenek. İnsanlar yakında onu daha fazla tanıyacak. Bir şarkıyla çıkmaya hazırlanıyor. Onun bana kattığı bir sürü şey oldu. Ben de ona bir şeyler kattıysam ne mutlu bana. Hep yan yana olacağız. O istemediği sürece onu yalnız bırakmam, onun da beni bırakmayacağını biliyorum.
-
11
11
|
14
"DIŞARIDAN BİRAZ SOĞUK NEVALE DURUYORUM"
Şarkılardan dolayı mı sert bir imajınız var yoksa gerçekten öyle misiniz?
İçimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum. İmaj yaratma çabam yok. Olduğum gibiyim, doğalım. Diğer türlü insanlara geçmezdi. Ama dışarı- dan bir kabuğum var. Bunu yıllar sonra fark ettim. Dışarıdan biraz soğuk nevale duruyorum. Mesafeli olmayı seviyorum. İnsanların samimiyetle başka şeyleri karıştırıp hemen laubali olmasını sevmiyorum.
-
12
12
|
14
“Erkek çocuğu gibiyim” demişsiniz, neden böyle?
Annem kız olmamı istediği için kız olduğumu, son anda değiştiğimi düşünüyorum. Hep futbol oynayan, çevresinde çok fazla erkek arkadaşı olan bir kızdım ama kız arkadaşlarım da vardı. Erkek olacakmı- şım da annemin duaları kabul olmuş, kız olmu- şum. Arkadaş çevremde anne gibiyimdir. Herkesi düşünürüm, herkes iyi olsun diye bakarım. En son kendimi düşünü- rüm çoğu zaman.
-
13
13
|
14
"HEDEFLERİM EN AZ TARKAN KADAR"
Sizin için şu an ulaşmak istediğiniz son nokta nedir?
Türkiye’de Tarkan. Önceli- ğimse Harbiye Açıkhava’da konser vermek. Orası belki birçokları için sondur ama benim önceliğim. Birçok insanın rüyalarını süsleyen bir yer. Benim de hayalim ama 10 yıl sonrası için değil. Oraya daha kısa sürede çıkabilmek için daha çok çalışırım. Gerekirse hiç uyumadan, dinlenmeden çalı- şıp oraya çıkmak istiyorum. Oraya çıkıp sonrasında neler yapabileceğimi görmek istiyorum. İlk açık hava deneyimimi 24 Eylül’de Marina Arena’da yaşayacağım. Şimdiden hazırlanmaya başladım.
-
14
14
|
14
Tarkan’la fotoğrafınızı Instagram’da “Tarkan’ın yanında parlayamazsınız” yazarak paylaşmışsınız...
Gerçekleri kabul etmek lazım. Kendisi gerçekten mütevazı biri. Beni tanımayabilirdi ama çok güzel cümleler kurdu. Beğendiğini ve takip ettiğini söyledi. Yaptıkları, sahnedeki ışığı bu dünyada çok az insanın sahip olabileceği şeyler. Bununla gurur duymak gerek. Benim hedeflerim en az Tarkan kadar.