FİSKOS

Derya Uluğ: Bir günde meşhur oldum

16 Temmuz 2017 Pazar, 10:23:43

  • 1 Derya Uluğ: Bir günde meşhur oldum
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    Uzun zamandır tanımak istediğim biriydi Derya Uluğ. Çıkış şarkısı ‘Okyanus’, geçen yılın en popüler şarkılarındandı. ‘Canavar’la bu başarıyı devam ettirdi. İlginç olan bu atarlı şarkıları sevgilisi Asil Gök’le birlikte yazıyor olması. HT Magazin'den Neziha Kartal'ın gerçekleştirdiği röportajda Gök de yanımızdaydı. Çok güzel bir enerjileri var. Bu uyum başarıyı getiriyor...

  • 2 Derya Uluğ: Bir günde meşhur oldum
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    "EBRU GÜNDEŞ'İN MANEVİ DESTEĞİ HERŞEYE DEĞER"

    Bomba gibi bir giriş yaptınız sektöre. Bu nasıl bir his? Neler değişti hayatınızda?

    Bu benim hayalimdi. İnsan hayal ediyor ama gerçekleşeceğini düşünmüyor. Biz hep olumlu düşündük ama bu kadar olacağını düşünmedik. Şarkıyı çıkardığımızın ertesi günü arabalarda duyduk. Bir günde meşhur oldum ve bunun devamını getirmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım, çevrem, alışkanlıklarım aynı. Hayatımda hiçbir şey değişmedi. Sadece çok daha yoğunum.

  • 3 Derya Uluğ: Bir günde meşhur oldum
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    Uzun yıllardır sektördesiniz. Ebru Gündeş’in vokalistliğini yaptınız. Biri neden bunca zaman size albüm yapmadı?

    Böyle bir talebim olmadı. Biraz gururluyumdur, kimseden kolay kolay yardım isteyemem. Ebru Gündeş’in hem sosyal medyada hem de telefondaki mesajlarıyla verdiği manevi destek her şeye değer. Hâlâ da devam ediyor. Onunla iletişim halinde olmak birçok insanın verebileceği paradan daha değerli.

  • 4 Derya Uluğ: Bir günde meşhur oldum
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    "BOŞA HARCAYACAK, DİNLENECEK VAKTİMİZ YOK"

    10 yıl sonrası için kendinize nasıl yatırım yapıyorsunuz?

    Daha iyisini yapmak için daha fazla para kazanmalıyım. Daha büyük işler yaptıkça daha büyük prodüksiyonlu sahnelerde yer alacak, daha büyük konserler vereceğim. Genç nesil için söylüyorum; boşa harcayacak, yatıp dinlenecek vaktimiz yok. Kendime hiç vakit ayırmıyorum. Pişman da değilim.

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  • 5 Derya Uluğ: Bir günde meşhur oldum
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    ‘Yıllardır bunun için uğraşıyorsun. Şimdi niye şikâyet ediyorsun’ derler. Allah benim yaşadığımı isteyen herkese yaşatsın. 

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