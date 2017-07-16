Derya Uluğ: Bir günde meşhur oldum

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"DIŞARIDAN BİRAZ SOĞUK NEVALE DURUYORUM"

Şarkılardan dolayı mı sert bir imajınız var yoksa gerçekten öyle misiniz?

İçimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum. İmaj yaratma çabam yok. Olduğum gibiyim, doğalım. Diğer türlü insanlara geçmezdi. Ama dışarı- dan bir kabuğum var. Bunu yıllar sonra fark ettim. Dışarıdan biraz soğuk nevale duruyorum. Mesafeli olmayı seviyorum. İnsanların samimiyetle başka şeyleri karıştırıp hemen laubali olmasını sevmiyorum.