Halit Ergenç ile Bergüzar Korel Fethiye'de

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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, yeni sezon öncesi oğulları Ali ile Fethiye’de enerji depoluyor. Üçlü önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, yakışıklı oyuncu, oğluyla sudan çıkmazken güzel oyuncu ise şezlongda güneşlenip ikiliyi izlemeyi tercih etti.