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Halit Ergenç ile Bergüzar Korel Fethiye'de

16 Temmuz 2017 Pazar, 11:13:20

  • 1 Halit Ergenç ile Bergüzar Korel Fethiye'de
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    Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, yeni sezon öncesi oğulları Ali ile Fethiye’de enerji depoluyor. Üçlü önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, yakışıklı oyuncu, oğluyla sudan çıkmazken güzel oyuncu ise şezlongda güneşlenip ikiliyi izlemeyi tercih etti.

  • 2 Halit Ergenç ile Bergüzar Korel Fethiye'de
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    TATİLCİLER BAŞLARINA TOPLANDI

    Bir ara şnorkellerini takarak sudan midye kabuğu çıkaran baba-oğul, minik tatilcilerin ilgi odağı oldu. 

  • 3 Halit Ergenç ile Bergüzar Korel Fethiye'de
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    Ali’nin yavru bir caretta bulması üzerine çocuklar ikilin başına toplandı. Çocuklarla oyunlar oynayan ünlü oyuncu, daha sonra caretta’yı denize geri bıraktı. 

  • 4 Halit Ergenç ile Bergüzar Korel Fethiye'de
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  • 5 Halit Ergenç ile Bergüzar Korel Fethiye'de
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