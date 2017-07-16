FİSKOS

Amine Gülşe yatak odasına el attı

16 Temmuz 2017 Pazar, 13:45:05

  • 1 Amine Gülşe yatak odasına el attı
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    Mesut Özil ile aşk yaşayan Amine Gülşe sevgilisinin evini yeniden düzenledi.

  • 2 Amine Gülşe yatak odasına el attı
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    Posta'da yer alan habere göre, İngiltere-Arsenal’da top koşturan Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile aşk yaşıyor. Çift yakında evlenecek.

  • 3 Amine Gülşe yatak odasına el attı
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    Amine Gülşe müstakbel eşinin Londra’nın Highgate bölgesindeki 46 milyon liralık villasında değişiklikler yaptı.

  • 4 Amine Gülşe yatak odasına el attı
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    Öncelikle yatak odasını yeniden dekore etti. Bu da yaklaşık 30 bin liraya mal oldu. Kraliçe sonra salona el attı.

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  • 5 Amine Gülşe yatak odasına el attı
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    Evdeki bu yeniliklerin sebebi ise eski sevgilinin izlerini silmek. Mesut Özil bir yıl öncesine kadar Alman popçu Mandy Capristo ile birlikteydi. Çiftin evlenmesine kesin gözle bakılıyordu.

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