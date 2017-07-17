Fulden Uras'ın annesi vefat etti

Ünlü şarkıcı Fulden Uras anne acısıyla sarsıldı. Fulden Uras’ın annesi Müge Akkoyunlu, geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle 12 Temmuz’da hastaneye kaldırılmış, durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Tedavi süreci boyunca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla annesinin durumunun ağırlaştığını söyleyen ve takipçilerinden dua isteyen Fulden Uras annesinin vefat haberini de yine sosyal medya hesabından duyurdu. Dün akşam yaşam savaşını kaybeden annesi Müge Akkoyunlu’nun vefat haberini Instagram hesabından duyuran Uras ‘Anam gitti’ notuyla acısını paylaştı.

Akkoyunlu’nun cenazesi, Salı günü Zincirlikuyu Camiinde kılınacak öğle namazından sonra, aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

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