Caner Toygar, Yaşar Alptekin
FİSKOS

Medine'de sürpriz karşılaşma

Caner Toygar ile eşi Berke kutsal topraklarda eski manken ve Yaşar Alptekin'le karşılaştı

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:54:22 Güncelleme: 17:46:20

"Gelinim Olur musun?" programıyla üne kavuşan Caner Toygar ile eşi Medine'ye gitti. Eşi Berke ile kutsal topraklara giden Toygar, dini görevlerini yerine getirdi.

MEDİNE'DE SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Birkaç gün kutsal topraklarda kalan Berke ve Caner Toygar, Medine'de eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin'le karşılaştı. Sürpriz tesadüfü sevenleriyle paylaşan Caner bu fotoğrafın altına 'Yaşar Alptekin'le Medine'de karşılaştık güzel bir tesadüf mesajını yazdı.

  • Yaşar Alptekin
  • Caner Toygar
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