İşletmeci Umut Evirgen serbest

İşletmeci Umut Evirgen, kendisini Tuba Büyüküstün ile görüntüleyen gazetecinin fotoğraf makinesini iki şüpheli ile gasp etmiş ve ‘yağma’ suçundan 22 Haziran 2017 tarihinde tutuklanmıştı.
Cadde'de yer alan habere göre, Evirgen ve iki koruması hakkında 15'er yıl hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Ünlü işletmeci hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada savcının talebi üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Duruşmada savunma yapan Evirgen'in avukatı, "Olayda müvekkillerin kameranın mülkiyetini kendilerine geçirme kastı veye amacı yok, tamamen fotoğrafların istenmesi durumu. Bu nedenle yağma suçunun kanunda belirtilen unsurları oluşmamıştır. Ayrıca şikayetçiler de şikayetinden vazgeçti. İddia edilen silah ne görüntülerde ne de başka bir yerde bulunamadı. Müvekkillerimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.
Daha sonra söz alan duruşma savcısı da sanıkların tahliyesini istedi. Kısa bir aranın ardından duruşmayı başlatan mahkeme sanıkların tahliyesine karar verdi. Ünlü işletmeci tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.