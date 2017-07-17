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İşletmeci Umut Evirgen serbest

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:09:07

  • 1 İşletmeci Umut Evirgen serbest
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    İşletmeci Umut Evirgen, kendisini Tuba Büyüküstün ile görüntüleyen gazetecinin fotoğraf makinesini iki şüpheli ile gasp etmiş ve ‘yağma’ suçundan 22 Haziran 2017 tarihinde tutuklanmıştı.

  • 2 İşletmeci Umut Evirgen serbest
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    Cadde'de yer alan habere göre, Evirgen ve iki koruması hakkında 15'er yıl hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Ünlü işletmeci hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada savcının talebi üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

  • 3 İşletmeci Umut Evirgen serbest
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    Duruşmada savunma yapan Evirgen'in avukatı, "Olayda müvekkillerin kameranın mülkiyetini kendilerine geçirme kastı veye amacı yok, tamamen fotoğrafların istenmesi durumu. Bu nedenle yağma suçunun kanunda belirtilen unsurları oluşmamıştır. Ayrıca şikayetçiler de şikayetinden vazgeçti. İddia edilen silah ne görüntülerde ne de başka bir yerde bulunamadı. Müvekkillerimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

  • 4 İşletmeci Umut Evirgen serbest
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    Daha sonra söz alan duruşma savcısı da sanıkların tahliyesini istedi. Kısa bir aranın ardından duruşmayı başlatan mahkeme sanıkların tahliyesine karar verdi. Ünlü işletmeci tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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  • 5 İşletmeci Umut Evirgen serbest
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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    EH BUDURMDA İKİ SONUÇ ORTAYA ÇIKIYOR YA GAZETECİLER İYİ BİR ÜCRETE ŞİKAYETLERİNİ GERİ ALDI YA DA İFTİRA ATIP KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKTILAR ŞİMDİ BU ADAM GAZETECİLERDEN İÇERİDE YATTIĞI GÜNLER İÇİN ŞİKAYETÇİ OLURSA NE OLACAK
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