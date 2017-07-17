İşletmeci Umut Evirgen serbest

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Duruşmada savunma yapan Evirgen'in avukatı, "Olayda müvekkillerin kameranın mülkiyetini kendilerine geçirme kastı veye amacı yok, tamamen fotoğrafların istenmesi durumu. Bu nedenle yağma suçunun kanunda belirtilen unsurları oluşmamıştır. Ayrıca şikayetçiler de şikayetinden vazgeçti. İddia edilen silah ne görüntülerde ne de başka bir yerde bulunamadı. Müvekkillerimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.