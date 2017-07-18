FİSKOS

Deniz Akkaya 'photoshop' iddialarına açıklık getirdi

18 Temmuz 2017 Salı, 12:26:30

  • 1 Deniz Akkaya 'photoshop' iddialarına açıklık getirdi
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    Deniz Akkaya sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın 'photoshop'lu olduğu' iddiasına yanıt verdi.

  • 2 Deniz Akkaya 'photoshop' iddialarına açıklık getirdi
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    Aynı pozun başka bir açıdan çekilmiş halini Instagram sayfasında paylaşan Deniz Akkaya altına şu notu düştü:

  • 3 Deniz Akkaya 'photoshop' iddialarına açıklık getirdi
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    "Türkiye'de bütün sorun bitmiş benim fotoğraftaki 'mayomla bacağım nerede başlıyor, bitiyor?' tartışması başlamış. 

  • 4 Deniz Akkaya 'photoshop' iddialarına açıklık getirdi
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    Çok çok merak ettiğiniz fotoğrafın başka açısı... Not: Photoshop diyen arkadaşlara selam olsun! Fotoğrafa photoshop yapacak sistem bende henüz mevcut değil.

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  • 5 Deniz Akkaya 'photoshop' iddialarına açıklık getirdi
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    Bu konunun bu kadar gündem olup günlük gazetelerde, internet sayfalarinda günlerdir tartışılması bile bana şu hissiyatı yaşattı; Türkiye dertsiz tasasız insanların ülkesi bu net! Allah keyfimizi bozmasın, en büyük derdimiz Deniz'in mayosunun altı nerede yada photoshop mu yapmış olsun..."

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    HABERİN DEVAMI
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