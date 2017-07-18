Deniz Akkaya sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın 'photoshop'lu olduğu' iddiasına yanıt verdi.
Aynı pozun başka bir açıdan çekilmiş halini Instagram sayfasında paylaşan Deniz Akkaya altına şu notu düştü:
"Türkiye'de bütün sorun bitmiş benim fotoğraftaki 'mayomla bacağım nerede başlıyor, bitiyor?' tartışması başlamış.
Çok çok merak ettiğiniz fotoğrafın başka açısı... Not: Photoshop diyen arkadaşlara selam olsun! Fotoğrafa photoshop yapacak sistem bende henüz mevcut değil.
Bu konunun bu kadar gündem olup günlük gazetelerde, internet sayfalarinda günlerdir tartışılması bile bana şu hissiyatı yaşattı; Türkiye dertsiz tasasız insanların ülkesi bu net! Allah keyfimizi bozmasın, en büyük derdimiz Deniz'in mayosunun altı nerede yada photoshop mu yapmış olsun..."