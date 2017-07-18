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Bu konunun bu kadar gündem olup günlük gazetelerde, internet sayfalarinda günlerdir tartışılması bile bana şu hissiyatı yaşattı; Türkiye dertsiz tasasız insanların ülkesi bu net! Allah keyfimizi bozmasın, en büyük derdimiz Deniz'in mayosunun altı nerede yada photoshop mu yapmış olsun..."