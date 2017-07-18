Metin Hara, Adriana Lima
FİSKOS

Metin Hara'nın paylaşımı espri konusu oldu

Metin Hara'nın paylaşımına takipçileri esprili cevaplarla yanıt verdi

18 Temmuz 2017 Salı, 14:07:37 Güncelleme: 14:20:21

Son günlerin en çok konuşulan ismi Metin Hara'nın aylar önce yaptığı paylaşım espri konusu oldu.

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen yazar Metin Hara'nın paylaşımı dikkat çekti. Hara, geçen Nisan ayında ikiz bebeklerini kucağına alan Murat Vardal ve Başak Sayan'ın mutluluğuna "teyze oldum" esprisiyle ortak olmuştu.

Yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hara'nın bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Takipçileri, 'Bugün kardeşim doğdu o zaman ben de amca oldum. Kız kardeşim benim halam ' gibi esprili mesajlarla Hara'ya karşılık verdi.

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