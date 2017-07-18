Şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın Adana’da yaşayan babası uzun zamandır hastanede kanser tedavisi görüyordu. Dün gece durumu ağırlaşan Remzi Önal, hayatını kaybetti.

Adana'da yaşayan Baba Önal için ünlü şarkıcı yıllar önce yaptığı röportajda "Babam yüzünden ilişkilerimde hep sorun yaşadım. Babamın kadını el üstünde tutan, örnek bir yapısı vardı. Sen ne diyorsan o olsun sultanım… Babamın anneme hitabı böyleydi. Böyle bir adamın kızıyım. Bu yüzden de ilişkilerimde hep sorunlar yaşadım, babama kızdığım oldu." demişti.

Ayşe Hatun Önal