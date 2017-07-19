Mide ameliyatı olmaya karar veren Orhon, operasyon öncesi hastanede eşi Süheyl Uygur’la fotoğraf çektirdi. O kareyi ve eski görüntüsünü de şu notla sosyal medyada paylaştı: “Ayakkabı bağlarken kör olacak gibi hissetmekten, gece ağrılarından, saymakla bitmeyecek olumsuzluklardan kurtulacağım. Yakında eski Burçin olacağım”

Burçin Orhon, operasyon kararı aldığı dönemde en büyük destekçisinin eşi Süheyl Uygur olduğunu söyledi.

Burçin Orhon’un hayali, kilolarından kurtulup sağlığına kavuşmak ve eski günlerdeki gibi formda görünmek.

burçin orhon