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Alişan'dan Metin-Adriana aşkına ilginç yorum

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:13:50

  • 1 Alişan'dan Metin-Adriana aşkına ilginç yorum
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    Türkücü Alişan önceki akşam bacanağı Ali Özbir ve arkadaşlarıyla Etiler'de bir restorandaydı. Posta'nın haberine göre,  Nişanlısı Eda Erol ve Esra Erol'un Amerika'da yaptıkları tatilde erkek arkadaşlarıyla bir araya gelen bacanakların keyfi yerindeydi.

  • 2 Alişan'dan Metin-Adriana aşkına ilginç yorum
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    "ONLAR AMERİKA'DA TATİLDE" 

    Yemek sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, "Onlar Amerika'da tatilde, bizde arkadaşlarımızla yemeğe geldik" dedi.

  • 3 Alişan'dan Metin-Adriana aşkına ilginç yorum
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    Nişanlısı Eda Erol'la evlendikten sonra dört katlı ev baktıkları haberleriyle ilgili konuşan Alişan, "Dört katlı ev bakmıyoruz, yok öyle bir şey" şeklinde konuştu.

  • 4 Alişan'dan Metin-Adriana aşkına ilginç yorum
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    "METİN'İN ÇAPKIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

    Yazar Metin Hara'nın Adriana Lima ile aşk yaşaması hakkında konuşan Alişan, "Metin Hara bizim sabah programımıza çok geldi, gitti.

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    Öyle çapkın bir adam gibi görünmüyordu. Çok sürpriz oldu. İnşallah reklamımızı iyi yapmıştır" dedikten sonra, nişanlısı Eda Erol için, "Benim Adriana'm belli" ifadelerine yer verdi.

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