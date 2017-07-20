FİSKOS
Harun Kolçak'ın vefatının ardından sanat dünyası yasa boğuldu
20 Temmuz 2017 Perşembe, 09:20:29 | Güncelleme: 09:59:51
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GONCA VUSLATERİ
Tuna Kiremitçi ile görmüştük en son.. Canım Harun.. yandı içmiz. Çok yandi..
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GÜLBEN ERGEN
Böylesine anlamlı bakan gözleri ve o anlamla harmanlanmış billur sesini çooook özleyeceğiz çooook... Gerçek bir #müzik adamı... Besteleri değil sadece, #bas gitarist, #söz yazarı #HarunKolçak Mekanın Cennet Olsun Yüreğini sevdiğim Harun'umuz
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MUSTAFA CECELİ
Daha çok yeni, Çeyrek Asır 2'yi telefonda konuşuyorduk.. hayat.. çok iyi müzisyen, çok iyi şarkıcı ve çok iyi kalpli bir adamı uğurluyoruz.. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun..#harunkolçak
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DEMET AKALIN
Çok çok üzgünüm
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ECE ERKEN
Çok çok üzüldüm.Allah rahmet eylesin,yakinlarina sabir diliyorum.
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AÇELYA AKKOYUN
Vefalı, sağduyulu,sevecen,yetenekli,güzel insan. Cennet olsun yerin Harun.#harunkolçak3
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DERYA BAYKAL
Bu dünyadan güzel bir dost, kıymetli bir sanatçı daha geçti, mekanı cennet olsun. Sesin ve şarkıların hep bizimle olacak Harun...
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ŞAHAN GÖKBAKAR
Güzel adam nurlar içinde yat...
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IŞIN KARACA
Seni çok özleyeceğim "dost". Ne yazık bu akşam sevgili Harunumuz hakkın rahmetine kavuştu.. Kanser ne yazık ki bizi yendi.. Mekanın cennet, yolların ışıkla dolsun.. Sana verdiğim sözler hep geçerli. Elveda.. Seni asla unutmayacağız... #harunkolçak
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HANDE YENER
Ani gidişinle herkesi üzdün sevgili @harunkolcak Nurlar içinde yat...#aşkbenihepdeğiştirecek birlikte heyecanla yaptığımız bir projeydi...Zaman su gibi akıp gidiyor malesef...!İyi ki seni tanımışım...
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BERNA LAÇİN
Gözümü kapadığımda bu resim var hafızamda ve böyle kalacak daima... #harunkolçak
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İREM DERİCİ
AH BENİM CANIM AH AH AH! CANIM CİĞERİM YANIYOR!
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İREM DERİCİ
Ben nasıl nefes alayım şimdi? benim çocukluk hayalimi gerçekleştiren adam nereye gitti????!!!! bekle beni orda çünkü kaçınılmaz son. geleceğim yanına. CİĞERİM YANIYOR, GÖĞÜS KAFESİMDE FİLLER TEPİŞİYOR, HEY GİDİ HARUN HEY! iyi ol gittiğin yerde. cennetlik adam. söküp neremi parçalayacağımı bilemiyorum şu an. SENİ ÇOK SEVİYORUM BÜYÜK MÜZİSYEN, ABİ, ARKADAŞ! soldum bittim benim canım delim, bekle beni..
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BİRCE AKALAY
4 Temmuz günü "Unutma; sen gelecek planları yaparken, hayat da keni planlarını yapıyor.Saçımı, başımı, yediğimi, içtiğimi, kısaca beni unutun, müziğimi dinleyin, şarkılarıma eşlik edin, bu yeter..." yazmış.. Güzel uyu,güzel adam. Vasiyet ettiğin gibi hatırlanman dileğim.. Bu gece sonsuzluğa yolculuğunda ışık olsun tüm dilekler ve dualar..
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MERVE BOLUĞUR
En sevdiğim ses! Allah rahmet eylesin! İstersen veririm kalbimi ben,istersen canımı bir küçük aşk isterim yeter ki sen istersen. Her zaman en sevdiğim şarkı olucak!!!
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MURAT BOZ
Nurlar içinde yat #harunkolçak