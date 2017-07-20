FİSKOS

Harun Kolçak'ın vefatının ardından sanat dünyası yasa boğuldu

20 Temmuz 2017 Perşembe, 09:20:29

  • 1 Harun Kolçak'ın vefatının ardından sanat dünyası yasa boğuldu
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    GONCA VUSLATERİ

    Tuna Kiremitçi ile görmüştük en son.. Canım Harun.. yandı içmiz. Çok yandi..

  • 2 Harun Kolçak'ın vefatının ardından sanat dünyası yasa boğuldu
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    GÜLBEN ERGEN

    Böylesine anlamlı bakan gözleri ve o anlamla harmanlanmış billur sesini çooook özleyeceğiz çooook... Gerçek bir #müzik adamı... Besteleri değil sadece, #bas gitarist, #söz yazarı #HarunKolçak Mekanın Cennet Olsun Yüreğini sevdiğim Harun'umuz

  • 3 Harun Kolçak'ın vefatının ardından sanat dünyası yasa boğuldu
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    MUSTAFA CECELİ

    Daha çok yeni, Çeyrek Asır 2'yi telefonda konuşuyorduk.. hayat.. çok iyi müzisyen, çok iyi şarkıcı ve çok iyi kalpli bir adamı uğurluyoruz.. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun..#harunkolçak

  • 4 Harun Kolçak'ın vefatının ardından sanat dünyası yasa boğuldu
    4 | 18

    DEMET AKALIN

    Çok çok üzgünüm

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  • 5 Harun Kolçak'ın vefatının ardından sanat dünyası yasa boğuldu
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    ECE ERKEN

    Çok çok üzüldüm.Allah rahmet eylesin,yakinlarina sabir diliyorum.

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