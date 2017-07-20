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İREM DERİCİ

Ben nasıl nefes alayım şimdi? benim çocukluk hayalimi gerçekleştiren adam nereye gitti????!!!! bekle beni orda çünkü kaçınılmaz son. geleceğim yanına. CİĞERİM YANIYOR, GÖĞÜS KAFESİMDE FİLLER TEPİŞİYOR, HEY GİDİ HARUN HEY! iyi ol gittiğin yerde. cennetlik adam. söküp neremi parçalayacağımı bilemiyorum şu an. SENİ ÇOK SEVİYORUM BÜYÜK MÜZİSYEN, ABİ, ARKADAŞ! soldum bittim benim canım delim, bekle beni..