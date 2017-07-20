Barbara Weldens
FİSKOS

Barbara Weldens şarkı söylerken vefat etti

Fransız şarkıcı Barbara Weldens, konser sırasında sahnede düşüp hayatını kaybetti

20 Temmuz 2017 Perşembe, 17:45:36 Güncelleme: 17:50:53

Sirklerde büyüdükten sonra şarkıcılığa başlayan Barbara Weldens, Fransa'nın Lot bölgesindeki Goudron köyünde yer alan kiliside sahneye çıktı. 35 yaşındaki Weldens, şarkı söylediği sırada düşüp hayata veda etti.

Fransız şarkıcının kesin ölüm nedeni bilinmiyor. Ünlü ismin kalp krizi veya elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği konuşuluyor.

Weldens, akustik gitar ve piyanist eşliğinde şarkılarını seslendirdiği bir turnede bulunuyordu.

  • Barbara Weldens
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER